Sleaford Mods: Die Extra-Zwiebel auf dem Burger

Existenz in mehreren Welten

Auch Vollblutmusiker Fearn lebt lieber im Moment, als sich von Hypothesen und Konjunktiven erschüttern zu lassen. „Seit ich 16 bin, mache ich Musik und bin dabeigeblieben. Wir haben eine Formel gefunden und rücken davon nicht mehr ab. Warum auch? The Cult haben sich in ihrer Karriere oft verändert, aber wozu? Wem bringt das etwas? Wir würden unseren Sound nie zu weit verändern, davon hat doch niemand was.“ Williamson habe sich auch menschlich stark verändert. „Musik war früher für mich ein Wettbewerb. Das ist völliger Bullshit. Komplett engstirnig, sich mit anderen zu messen und versuchen, besser zu sein. Absoluter Schwachsinn, aber ich war auch jung und dumm. Zum Glück sind wir mittlerweile erwachsen.“ Fearn freut sich über die geregelten Arbeitszeiten. „Wir sind mehr wie eine klassische Pop-Band. Um 20, 21 Uhr geht’s auf die Bühne und ab die Post. Wäre ich House-DJ, müsste ich wahrscheinlich immer um 3 Uhr loslegen. Das würde keiner von uns mehr aushalten.“ Für Williamson sind die Sleaford Mods wie Dominosteine. „Schwarze Steine und weiße Punkte. Die schwarzen Steine stehen für unsere Kreativität, die Punkte für den kommerziellen Erfolg. Wir existieren in beiden Welten.“ Was die Zukunft bringt, weiß man nicht zuletzt wegen der KI nicht. „Unmöglich zu erraten. Man muss sich mit allem arrangieren können.“