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Nach Bibber-Nacht dürfen wir uns auf Sonne freuen

Österreich
04.11.2026 05:00
Nach einer frostigen Nacht kämpft sich am Mittwoch vielerorts die Sonne durch die Wolken.
Nach einer frostigen Nacht kämpft sich am Mittwoch vielerorts die Sonne durch die Wolken.(Bild: Andreas Tröster)
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Von krone.at

Nachdem sich in der Nacht vielerorts eine dichte Wolkendecke über das Land gelegt hat und es ordentlich fröstelt, gibt es dennoch rosige Aussichten für den Mittwoch. In weiten Teilen Österreichs lässt sich die Sonne wieder blicken und vertreibt nach und nach das Grau der vergangenen Stunden. Dennoch sollte man sich auf dem Weg nach draußen warm einpacken: Mehr als elf Grad sind nicht drin.

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Zunächst zeigt sich der Mittwoch vielerorts noch von seiner grauen Seite. Vor allem in der Osthälfte halten sich anfangs dickere Wolken, während im Westen bereits die ersten Sonnenstrahlen durchblitzen. Doch auch im Osten stehen die Zeichen im Laufe des Tages auf Wetterbesserung. Von Nordosten her lockert die Bewölkung nach und nach auf, sodass sich spätestens am Nachmittag auch abseits der Berge zeitweise die Sonne zeigt.

Ein kleines Sorgenkind bleibt allerdings der Süden: Dort kann es stellenweise länger trüb bleiben. Der Wind hält sich weitgehend zurück und weht schwach bis mäßig aus nördlichen bis östlichen Richtungen.

Jacke bleibt Pflicht: So kalt wird es
Wer sich von den Sonnenstrahlen etwas Wärme verspricht, sollte sich allerdings nicht zu früh freuen. Nach einer frostigen Nacht mit Tiefstwerten zwischen minus 1 und plus 5 Grad klettern die Temperaturen tagsüber lediglich auf 5 bis 11 Grad. Besonders am Morgen heißt es also: Schal umlegen, Jacke zuknöpfen und warm anziehen.

Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!

Donnerstag bringt noch mehr Sonne
Auch am Donnerstag dürfen sich Sonnenanbeter vielerorts freuen. Zwar machen sich in Tälern, Beckenlagen und über dem Waldviertel zunächst noch Nebel und Hochnebel breit, doch im Tagesverlauf setzt sich zunehmend die Sonne durch. Im nördlichen Alpenvorland frischt der Ostwind etwas auf, ansonsten bleibt es meist windschwach.

Die Temperaturen legen sogar noch eine kleine Schippe drauf: Nach einem frostigen Start mit minus 4 bis plus 3 Grad sind am Nachmittag bereits 7 bis 12 Grad möglich. Besonders im Westen wird es angenehm mild. Der Griff zur warmen Jacke bleibt in der Früh also weiterhin ratsam, doch zumindest tagsüber darf man sich schon auf ein paar Sonnenstunden freuen.

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