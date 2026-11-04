Nach Bibber-Nacht dürfen wir uns auf Sonne freuen

Zunächst zeigt sich der Mittwoch vielerorts noch von seiner grauen Seite. Vor allem in der Osthälfte halten sich anfangs dickere Wolken, während im Westen bereits die ersten Sonnenstrahlen durchblitzen. Doch auch im Osten stehen die Zeichen im Laufe des Tages auf Wetterbesserung. Von Nordosten her lockert die Bewölkung nach und nach auf, sodass sich spätestens am Nachmittag auch abseits der Berge zeitweise die Sonne zeigt.