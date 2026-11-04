Nach Inferno steht Luxushotel vor Wiedereröffnung

Der verheerende Brand des Seefelder Klosterbräu im April sollte nicht das Ende sein. Dies verkündete die Hotelier-Familie Seyrling bereits, als noch die letzten Glutnester schwelten. Nach einem fast blitzartigen Wiederaufbau mit 30 Millionen Euro an Investitionen steht nun der Eröffnungstermin fest.
„Normalerweise wird zuerst geplant, dann genehmigt und anschließend gebaut. Bei uns mussten diese Schritte gleichzeitig stattfinden“, schildert Hotelier Alois Seyrling die herausfordernden Monate. Er danke allen Partnern und Mitarbeitern, die bewältigten, was kaum jemand für möglich gehalten habe.
Neu: Adult Only SPA und elf zusätzliche Zimmer
Insgesamt werden in den Wiederaufbau und den bereits vor dem Brand geplanten Umbau über 30 Millionen Euro investiert. Neu ab 1. Dezember werden im Hotel Klosterbräu ein Adult Only SPA in einem eigenen Gebäude im Garten des Hotels sowie elf zusätzliche Zimmer sein.
Viele Bereiche direkt und indirekt betroffen und nun saniert
Wiederhergestellt werden die durch Feuer, Rauch und Löschwasser beschädigten Bereiche des Hauses. Dazu zählen unter anderem die Hotelhalle mit Rezeption, vier Restaurants und die Hotelbar, Fitness- und Konferenzraum, der Kinder- und Nachtclub, Yoga- und Pilatesraum, Lift- und Kühlanlagen sowie Treppenhäuser, Wäscherei und Mitarbeiterräume.
Auch große Teile der Innenausstattung sowie die technische Infrastruktur mussten infolge des Brandes neu aufgebaut werden.
Über 200 Jahre Geschichte findet Fortsetzung
Einzelne Arbeiten, die für den Winterbetrieb nicht entscheidend sind, folgen im Frühjahr 2027. Dazu zählen insbesondere die Fertigstellung der Gartenanlage, mögliche Restarbeiten oder technische Ergänzungen im Hotel.
Das Haus ist bereits seit 1809 im Besitz der Familie Seyrling, es wird heute in sechster Generation geführt. Sechs Familienmitglieder sind aktiv im Unternehmen tätig.
„Kraftakt der gesamten Familie“
Alois Seyrling: „Dass wir am 1. Dezember wieder öffnen können, ist ein Kraftakt der gesamten Familie und zugleich das größte Weihnachtsgeschenk, das wir uns vorstellen können. Gastgeber aus Leidenschaft zu sein, heißt für uns, auch in einer solchen Ausnahmesituation zusammenzuhalten und alles dafür zu tun, unsere Gäste wieder willkommen zu heißen.“
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