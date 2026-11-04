Nach Inferno steht Luxushotel vor Wiedereröffnung

„Kraftakt der gesamten Familie“

Alois Seyrling: „Dass wir am 1. Dezember wieder öffnen können, ist ein Kraftakt der gesamten Familie und zugleich das größte Weihnachtsgeschenk, das wir uns vorstellen können. Gastgeber aus Leidenschaft zu sein, heißt für uns, auch in einer solchen Ausnahmesituation zusammenzuhalten und alles dafür zu tun, unsere Gäste wieder willkommen zu heißen.“