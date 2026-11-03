Kevin Wimmer rechnet nach CL-Pleite knallhart ab

Nach dem 0:4-Debakel gegen den LASK platzte Kevin Wimmer der Kragen. Der Österreich-Legionär ließ seinem Frust im „Sky“-Interview freien Lauf und übte auch deutliche Kritik an den taktischen Entscheidungen seines Trainers Yaya Toure.
„Vier Stammspieler saßen auf der Bank, der Fokus wird nur noch auf die Liga gelegt – das verstehe ich überhaupt nicht“, zeigte sich Slovan-Verteidiger Kevin Wimmer nach der 0:4-Klatsche im „Sky“-Interview verzweifelt. „Wenn man sich für die Champions League qualifiziert und es in Linz nicht einmal probiert – das ist sehr ärgerlich.“ In der slowakischen Liga steht der Serienmeister derzeit nur auf Platz zwei – ein Debakel für den Hauptstadtklub.
„Ich verstehe nicht, warum wir so viel rotieren, vor allem, weil jetzt eine Länderspielpause ansteht“, beschwerte sich der Ex-Rapidler. Auch die taktische Herangehensweise seines Trainers Yaya Toure stellte der 33-Jährige infrage. „Wir haben heute erstmals mit einer Fünferkette gespielt“, erklärte Wimmer.
Die taktische Überlegung ging jedoch nicht auf: Bereits zur Halbzeit lagen die Slowaken mit 0:3 zurück, Kevin Wimmer wurde nach 45 Minuten ausgewechselt. Ein Abend zum Vergessen für den Innenverteidiger.
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