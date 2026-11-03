Kevin Wimmer rechnet nach CL-Pleite knallhart ab

„Vier Stammspieler saßen auf der Bank, der Fokus wird nur noch auf die Liga gelegt – das verstehe ich überhaupt nicht“, zeigte sich Slovan-Verteidiger Kevin Wimmer nach der 0:4-Klatsche im „Sky“-Interview verzweifelt. „Wenn man sich für die Champions League qualifiziert und es in Linz nicht einmal probiert – das ist sehr ärgerlich.“ In der slowakischen Liga steht der Serienmeister derzeit nur auf Platz zwei – ein Debakel für den Hauptstadtklub.