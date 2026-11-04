Jugend wacht auf, nicht nur bei uns

Es ist der – noch (?) – stille Protest gegen das berühmt-berüchtigte, extrem strenge und stressige Prüfungssystem für den Weg in die Hochschulen, genannt Gaokao. Diese Schwelle entscheidet den Lebensweg: alles oder nichts. Wenn aber die Anstrengung zu diesem Wettbewerb in die wachsende Jugendarbeitslosigkeit mündet – etwa 20 Prozent –, dann wächst die Zahl der bewussten Aussteiger.