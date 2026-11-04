Die erste, harte Bewährungs-Probe für unser Heer

Heer hatte Schießbefehl

„Alle dachten, die Sowjetarmee sei bereits knapp vor Nickelsdorf. Das Gerücht, die Russen wollen durch Österreich marschieren und bis zur Adria vordringen, machte die Runde“, erinnert sich ein Ortsbewohner (87). „Unser Bundesheer hatte Schießbefehl. Im Fall eines Einmarsches hätte das Feuer eröffnet werden müssen“, sagt Historikerin Ingrid Schramm.