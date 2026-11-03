Untersuchungsausschuss mit einer „ersten“ Spur

Brutto gegen Netto getauscht

Auch beim Verkauf des Feriendorfes am Ossiacher See soll es laut der ersten Sichtung der Unterlagen Ungereimtheiten gegeben haben. „Zuerst wurde eine Verkaufssumme von 23 Millionen Euro brutto kolportiert; am Ende wurde daraus aber netto“, sagt der freiheitliche Landtagsabgeordnete Dietmar Rauter, der sich für die Freiheitlichen auf die Causa stürzt.