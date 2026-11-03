„Weltcups lohnen sich finanziell nicht wirklich!“

Mit der WM in Peking wartet Anfang Dezember das nächste Highlight auf Schwimm-Ass Heiko Gigler. Der 30-Jährige hat gleich vier Möglichkeiten, um sich für die Olympischen Spiele 2028 in den USA zu qualifizieren. Die drei Weltcups in Oktober fanden ganz ohne Österreicher statt: „Finanziell lohnt es sich nicht wirklich.“
In Aserbaidschan, Usbekistan und Kasachstan fanden in Asien im Oktober die drei Schwimm-Weltcups der diesjährigen Saison statt. Österreicher war jedoch keiner am Start. „In unserem Sport sind Weltcups nicht so wichtig, da zählen vorwiegend die EM, die WM und die Olympischen Spiele!“, meint der Kärntner Heiko Gigler. „Außerdem lohnen sich die Weltcups finanziell nicht wirklich, weil wir auch die Anreise und Unterkünfte selbst zahlen müssen. Die Prämien sind allgemein zu niedrig.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.