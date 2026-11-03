„Weltcups lohnen sich finanziell nicht wirklich!“

In Aserbaidschan, Usbekistan und Kasachstan fanden in Asien im Oktober die drei Schwimm-Weltcups der diesjährigen Saison statt. Österreicher war jedoch keiner am Start. „In unserem Sport sind Weltcups nicht so wichtig, da zählen vorwiegend die EM, die WM und die Olympischen Spiele!“, meint der Kärntner Heiko Gigler. „Außerdem lohnen sich die Weltcups finanziell nicht wirklich, weil wir auch die Anreise und Unterkünfte selbst zahlen müssen. Die Prämien sind allgemein zu niedrig.“