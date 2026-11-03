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Gigler trainert für WM

„Weltcups lohnen sich finanziell nicht wirklich!“

Sport-Mix
03.11.2026 21:57
Schwimm-Ass Heiko Gigler bereitet sich gerade auf die WM in Peking vor.
Schwimm-Ass Heiko Gigler bereitet sich gerade auf die WM in Peking vor.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Mit der WM in Peking wartet Anfang Dezember das nächste Highlight auf Schwimm-Ass Heiko Gigler. Der 30-Jährige hat gleich vier Möglichkeiten, um sich für die Olympischen Spiele 2028 in den USA zu qualifizieren. Die drei Weltcups in Oktober fanden ganz ohne Österreicher statt: „Finanziell lohnt es sich nicht wirklich.“

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In Aserbaidschan, Usbekistan und Kasachstan fanden in Asien im Oktober die drei Schwimm-Weltcups der diesjährigen Saison statt. Österreicher war jedoch keiner am Start. „In unserem Sport sind Weltcups nicht so wichtig, da zählen vorwiegend die EM, die WM und die Olympischen Spiele!“, meint der Kärntner Heiko Gigler. „Außerdem lohnen sich die Weltcups finanziell nicht wirklich, weil wir auch die Anreise und Unterkünfte selbst zahlen müssen. Die Prämien sind allgemein zu niedrig.“

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