Todesdrama am Steuer: Auto kracht in Gegenverkehr

Doch der Kampf der Ärzte um das Leben des 54-Jährigen war vergebens: Im Schockraum des Spitals versagte dessen Herz. Wie die Polizei mitteilt, steht der Tod des Mannes jedoch nicht in Zusammenhang mit dem schweren Crash – bereits die medizinische Ursache am Steuer sei tödlich gewesen.