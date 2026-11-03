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Lenker (54) stirbt

Todesdrama am Steuer: Auto kracht in Gegenverkehr

Kärnten
03.11.2026 18:18
Der Lenker wurde per Heli ins Spital gefolgen – doch für ihn gab es keine Rettung.
Der Lenker wurde per Heli ins Spital gefolgen – doch für ihn gab es keine Rettung.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Dramatische Szenen auf der B100 im Stadtgebiet von Spittal an der Drau: Ein Autolenker erleidet während der Fahrt einen akuten medizinischen Notfall, verliert das Bewusstsein und kracht frontal in den Gegenverkehr. Für den 54-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – er verstarb im Spital.

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Gegen 07.20 Uhr war der Spittaler mit seinem Pkw auf der Villacher Straße in Richtung Westen unterwegs. Neben ihm auf dem Beifahrersitz: ein 51-jähriger Bekannter. Plötzlich sackte der Lenker am Steuer zusammen. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn und rammte mit voller Wucht frontal den Wagen einer entgegenkommenden Frau aus dem Bezirk Villach-Land.

Die ausgerückten Sanitäter des Roten kreuzes erkannten die dramatische Lage sofort, holten den leblosen Mann aus dem Wrack und leiteten noch auf der Straße Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Nur wenig später landete auch der Rettungshubschrauber „Christophorus 11“ und hob in Folge mit dem Kärntner zum Klinikum Klagenfurt ab.

Doch der Kampf der Ärzte um das Leben des 54-Jährigen war vergebens: Im Schockraum des Spitals versagte dessen Herz. Wie die Polizei mitteilt, steht der Tod des Mannes jedoch nicht in Zusammenhang mit dem schweren Crash – bereits die medizinische Ursache am Steuer sei tödlich gewesen.

Ein Opfer im Glück, das andere kam ins Spital
Der 51-jährige Beifahrer des Verstorbenen kam wie durch ein Wunder mit dem Schrecken und unverletzt davon. Die Lenkerin (48) des frontal gerammten Wagens erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.

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