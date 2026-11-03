Druck steigt: „Kauf vor Ort, sonst sind wir fort“

12,8 Milliarden für Online-Produkte

Eine Herausforderung bleibt der boomende Onlinehandel. Landesweit werden jährlich 12,8 Milliarden Euro für Online-Produkte ausgegeben. 5,8 Milliarden Euro davon fließen ins Ausland, 1,4 Milliarden Euro allein nach China. „Das regionale Angebot ist ebenso vielfältig. Wir können niemandem vorschreiben, wo er einkauft. Aber wir wollen dafür sorgen, dass die regionalen Betriebe bei dieser Entscheidung wieder stärker berücksichtigt werden“, sagt Bezirksstellenleiter Markus Polka. Die Botschaft der Initiative lautet: „Prima statt prime – Kauf vor Ort, sonst sind wir fort!“ Denn jeder Einkauf im regionalen Betrieb ist auch eine Investition in die Zukunft der Gemeinden.