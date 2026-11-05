Selenskyj zu Midterms: „Putin wird überlegen, …“

„Sprechen sehr klar von Unterstützung“

Davon erhofft sich Selenskyj positive Veränderungen, wie er im Interview mit Jan Böhmermann für das ZDF sagte. Konkret erwartet er mehr Hilfe für die Ukraine. Er sei auch den Republikanern dankbar, beeilte sich Selenskyj zu versichern. „Aber die Demokraten sprechen sehr klar von einer Unterstützung der Ukraine, von Hilfe für die Ukraine. Sie sprechen von der Erneuerung der Verbindung zwischen den USA und Europa“, so der ukrainische Präsident.