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Marathon-Tragödie: 24-Jährige stirbt kurz vor Ziel

Sport-Mix
05.11.2026 11:21
Rachel Apa starb im Alter von 24 Jahren nach der Teilnahme am Marathon in New York.
Rachel Apa starb im Alter von 24 Jahren nach der Teilnahme am Marathon in New York.(Bild: Krone KREATIV/AP Photo/Seth Wenig, parkinson.org)
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Von krone Sport

Was für eine Tragödie in New York! Rachel Apa (24) wollte am Sonntag ihren ersten Marathon beenden, brach jedoch bei Kilometer 38,6 im Central Park zusammen und starb wenige Stunden später im Krankenhaus.

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Vater Steve berichtete der „New York Times“, dass er während des Laufs stets Kontakt zu seiner Tochter gehabt habe. Bei rund 30 Kilometern, kurz bevor sie zusammenbrach, schickte sie ihm noch eine letzte Nachricht: „Ow“. Auf seine „Endspurt“-Nachricht bei Kilometer 37 kam keine Antwort mehr. Als auch Apas Tracker stehen blieb, schickte Steve ihre Mutter zu dem letzten bekannten Standort. Sie kam an, als der Krankenwagen gerade mit ihrer Tochter losfuhr.

Apa galt vor dem Rennen als vollkommen gesund. Sie hatte monatelang für ihren ersten Marathon trainiert und spielte Feldhockey an der Bucknell University auf höchstem College-Niveau in der Division I.

Nach ihrem Kollaps begannen zwei Umstehende mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Währenddessen hielt Krankenhaussozialarbeiterin Michaela Nicholas Apas Hand: „Ich sagte ihr, dass sie nicht allein ist, dass so viele Menschen sie lieben“, erinnerte sie sich gegenüber der „Daily Mail“. „Ich wollte einfach sichergehen, dass sie keine Angst hatte.“ Nicholas arbeitet in der Palliativversorgung. „Ich habe leider schon viele Menschen am Ende ihres Lebens erlebt. Und ich wusste, dass es ernst war.“ Ärzte im Mount Sinai Medical Center erklärten Apa nach mehr als sechs Stunden für tot.

Rhabdomyolyse als Todesursache
Laut ihrem Vater starb Apa an einer Rhabdomyolyse. Dabei wird Muskelgewebe abgebaut und es werden Stoffe freigesetzt, die Organe, besonders die Nieren, schwer schädigen können. Die Erkrankung kann durch extreme Belastung, Verletzungen oder Überhitzung ausgelöst werden und im schlimmsten Fall tödlich enden.

Apa lief für das „Parkinson’s Champions Team“ und sammelte Spenden für eine Parkinson-Stiftung. Ihr Großvater war 2022 an der Krankheit gestorben. Vor dem Rennen schrieb sie auf LinkedIn: „Mein Großvater war eines meiner Vorbilder, als ich aufgewachsen bin. Er brachte mir bei, aktiv zu bleiben, meine Grenzen zu überschreiten und Herausforderungen anzunehmen.“ Sie sammelte mehr als 7.600 Dollar und übertraf damit ihr Ziel von 4.000 Dollar.

Ihr Vater sagte der „New York Times“: „Es ist unfassbar. Perfekte Gesundheit, perfekte Form, 24 Jahre alt.“

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