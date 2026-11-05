Marathon-Tragödie: 24-Jährige stirbt kurz vor Ziel

Nach ihrem Kollaps begannen zwei Umstehende mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Währenddessen hielt Krankenhaussozialarbeiterin Michaela Nicholas Apas Hand: „Ich sagte ihr, dass sie nicht allein ist, dass so viele Menschen sie lieben“, erinnerte sie sich gegenüber der „Daily Mail“. „Ich wollte einfach sichergehen, dass sie keine Angst hatte.“ Nicholas arbeitet in der Palliativversorgung. „Ich habe leider schon viele Menschen am Ende ihres Lebens erlebt. Und ich wusste, dass es ernst war.“ Ärzte im Mount Sinai Medical Center erklärten Apa nach mehr als sechs Stunden für tot.