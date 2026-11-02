Startschuss für das größte Event aller Zeiten

Transport von 70 Hütten

Insgesamt müssen rund 70 Hütten vom Lager am Stadtrand in die Innenstadt gebracht werden. Eine Holzkonstruktion wiegt im Schnitt 1,5 Tonnen. Besonders groß ist der Aufwand bei der Montage der lebensgroßen Weihnachtskrippe und der Christkindl-Lounge. „Es kommt auf uns doppelt so viel Arbeit zu als sonst“, so Jungreithmair.