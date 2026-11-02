Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cobra-Einsatz in OÖ

Mann bedrohte Pflegerin seiner Mutter mit Pistole

Oberösterreich
02.11.2026 11:01
Die gefährliche Drohung löste einen Einsatz der Cobra aus (Symbolbild).
Die gefährliche Drohung löste einen Einsatz der Cobra aus (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Wilde Szenen in der Nacht auf Allerseelen im Innviertel: Ein Mann soll bei einem Streit mit der Pflegerin seiner Mutter eine Pistole geholt und die Rumänin damit bedroht haben. Der jungen Frau gelang es, sich in einen Raum zu flüchten und Alarm zu schlagen. Polizei und Cobra waren rasch vor Ort und konnten den gefährlichen Droher festnehmen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Innviertler war offenbar mit der Leistung der Pflegerin seiner 84-jährigen Mutter unzufrieden. In dem Einfamilienhaus in Pischelsdorf am Engelbach soll sich am späten Abend ein Streit entwickelt haben, der schließlich gefährlich eskalierte. Der 63-Jährige holte seine Pistole, die er legal besaß und soll damit die Rumänin bedroht haben.

Der jungen Frau gelang es glücklicherweise, sich in ein Zimmer zu flüchten und die Tür hinter sich zu versperren. Von dort aus informierte sie telefonisch einen Bekannten über ihre Notlage, der um 22.24 Uhr die Polizei verständigte.

Scheinbar war der Mann mit der Arbeit der Pflegerin seiner 84-jährigen Mutter unzufrieden ...
Scheinbar war der Mann mit der Arbeit der Pflegerin seiner 84-jährigen Mutter unzufrieden (Symbolbild).(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Cobra-Einsatz ausgelöst
Ein Großaufgebot an Polizeikräften war rasch vor Ort und umstellte das Haus. Auch Spezialkräfte der Cobra kamen an den Einsatzort. Einer Verhandlungsgruppe gelang es schließlich, den Verdächtigen telefonisch zu kontaktieren und ihn zur Aufgabe zu bewegen.

Pistole wieder in Tresor verstaut
Der 66-Jährige kam dann tatsächlich vor die Haustür und ließ sich um 1.29 Uhr widerstandslos festnehmen. Die Pistole hatte er zuvor auch wieder in den Tresor eingeschlossen. Die Mutter dürfte von dem Vorfall nichts mitbekommen haben. Es wurde auch niemand verletzt.

„Wir ermitteln gegen den Mann derzeit wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung“, bestätigt Franz Joseph Zimmer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis. Noch heute soll auch über die Verhängung der U-Haft entschieden werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
02.11.2026 11:01
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
211.977 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
118.932 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
112.702 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2066 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1869 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1514 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Oberösterreich
Cobra-Einsatz in OÖ
Mann bedrohte Pflegerin seiner Mutter mit Pistole
Bei Wels im Einsatz
200-Tonnen-Monsterzug legt sich die Gleise selbst
Schock in Linz-Oed
Vater fand kleine Nägel in Halloween-Süßigkeiten
Wollte Straße queren
82-Jährige von Alkolenker erfasst und getötet
Krone Plus Logo
Sozialbegräbnisse:
„Auch der Ärmste kommt würdevoll unter die Erde“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf