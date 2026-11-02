Mann bedrohte Pflegerin seiner Mutter mit Pistole

Wilde Szenen in der Nacht auf Allerseelen im Innviertel: Ein Mann soll bei einem Streit mit der Pflegerin seiner Mutter eine Pistole geholt und die Rumänin damit bedroht haben. Der jungen Frau gelang es, sich in einen Raum zu flüchten und Alarm zu schlagen. Polizei und Cobra waren rasch vor Ort und konnten den gefährlichen Droher festnehmen.