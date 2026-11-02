Mann bedrohte Pflegerin seiner Mutter mit Pistole

Wilde Szenen in der Nacht auf Allerseelen im Innviertel: Ein Mann soll bei einem Streit mit der Pflegerin seiner Mutter eine Pistole geholt und die Rumänin damit bedroht haben. Der jungen Frau gelang es, sich in einen Raum zu flüchten und Alarm zu schlagen. Polizei und Cobra waren rasch vor Ort und konnten den gefährlichen Droher festnehmen.
Der Innviertler war offenbar mit der Leistung der Pflegerin seiner 84-jährigen Mutter unzufrieden. In dem Einfamilienhaus in Pischelsdorf am Engelbach soll sich am späten Abend ein Streit entwickelt haben, der schließlich gefährlich eskalierte. Der 63-Jährige holte seine Pistole, die er legal besaß und soll damit die Rumänin bedroht haben.
Der jungen Frau gelang es glücklicherweise, sich in ein Zimmer zu flüchten und die Tür hinter sich zu versperren. Von dort aus informierte sie telefonisch einen Bekannten über ihre Notlage, der um 22.24 Uhr die Polizei verständigte.
Cobra-Einsatz ausgelöst
Ein Großaufgebot an Polizeikräften war rasch vor Ort und umstellte das Haus. Auch Spezialkräfte der Cobra kamen an den Einsatzort. Einer Verhandlungsgruppe gelang es schließlich, den Verdächtigen telefonisch zu kontaktieren und ihn zur Aufgabe zu bewegen.
Pistole wieder in Tresor verstaut
Der 66-Jährige kam dann tatsächlich vor die Haustür und ließ sich um 1.29 Uhr widerstandslos festnehmen. Die Pistole hatte er zuvor auch wieder in den Tresor eingeschlossen. Die Mutter dürfte von dem Vorfall nichts mitbekommen haben. Es wurde auch niemand verletzt.
„Wir ermitteln gegen den Mann derzeit wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung“, bestätigt Franz Joseph Zimmer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried im Innkreis. Noch heute soll auch über die Verhängung der U-Haft entschieden werden.
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