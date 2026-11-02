Erwischter Dieb randalierte und pinkelte an Wand

Dass er erwischt wurde, wollte ein 43-jähriger Dieb in Wels nicht einsehen. Der Ladendetektiv rief die Polizei, woraufhin der Ertappte völlig eskalierte, mit Sesseln um sich warf, die Polizisten bespuckte und gegen eine Wand pinkelte. Trotz massiver Gegenwehr wurde er festgenommen und in die JA Wels überstellt.
Schon am Samstagabend wurde eine Polizeistreife gegen 17:50 Uhr aufgrund eines Ladendiebstahls zum Max.Center in Wels alarmiert. Vor Ort trafen die Beamten einen 43-jährigen Beschuldigten aus Stadl-Paura gemeinsam mit einem 52-jährigen Ladendetektiv in dessen Büro an.
Wurde immer rabiater
Bereits beim Erstkontakt verhielt sich der 43-Jährige äußerst aggressiv, schrie die einschreitenden Polizisten an und beschimpfte sie. Aufgrund seines zunehmend aggressiven Verhaltens wurden weitere Polizeistreifen zur Unterstützung angefordert.
Urinierte gegen Bürowand
Während die Beamten versuchten, den Sachverhalt zu klären, eskalierte die Situation zunehmend. Der Beschuldigte bespuckte die Polizisten, warf ein Feuerzeug in deren Richtung und urinierte gegen eine Wand des Büros. Kurz vor dem Eintreffen der angeforderten Unterstützung warf der 43-Jährige zudem zwei Stühle in Richtung der Beamten und des Ladendetektivs.
Detektiv erlitt Knochenbruch
Im Zuge des Vorfalls erlitt der 52-jährige Ladendetektiv einen Mittelhandknochenbruch an der linken Hand. Er begab sich aufgrund anhaltender Schmerzen in das Klinikum Wels, wo die Verletzung diagnostiziert wurde. Die einschreitenden Polizisten blieben unverletzt.
In JA Wels gebracht
Der 43-Jährige wurde festgenommen und mit einem Arrestantenwagen zur Polizeiinspektion Dragonerstraße gebracht. Nach Abschluss der Erhebungen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt Wels angeordnet.
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