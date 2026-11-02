Erwischter Dieb randalierte und pinkelte an Wand

Urinierte gegen Bürowand

Während die Beamten versuchten, den Sachverhalt zu klären, eskalierte die Situation zunehmend. Der Beschuldigte bespuckte die Polizisten, warf ein Feuerzeug in deren Richtung und urinierte gegen eine Wand des Büros. Kurz vor dem Eintreffen der angeforderten Unterstützung warf der 43-Jährige zudem zwei Stühle in Richtung der Beamten und des Ladendetektivs.