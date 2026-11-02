Halloween: Nadel in Schokoriegel und Kaubonbon

Nicht nur in Linz, sondern auch in Vöcklamarkt kam es in der Halloweennacht zu einem mehr als bedenklichen Vorfall. Wie die Polizei am Montagabend bekannt gab, waren unter den gesammelten Süßigkeiten einer 11-Jährigen mit Nadeln präparierte Riegel und Bonbon dabei.
Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck erstattete am späten Montagnachmittag Anzeige bei der Polizei über präparierte Halloween-Süßigkeiten. Ihre 11-jährige Tochter habe die Süßigkeiten am 31. Oktober zwischen 18.00 und 20.00 Uhr im Gemeindegebiet von Vöcklamarkt gesammelt.
Montagmittag hat sie eine dickere Nadel in einem Kaubonbon und in einem Schokoriegel entdeckt. Die 11-Jährige biss in eine der Süßigkeiten, wurde dabei jedoch nicht verletzt. Derzeit gibt es noch keine Hinweise auf eine Täterschaft.
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