Pyro-Show war Fehlzündung: Asten ging daheim unter

Die Fans der Hausherren machten vor dem Anpfiff eine kleine Pyrotechnik-Show, doch das Offensiv-Feuerwerk brannten die Gäste aus Pichling ab. Die Elf von Coach Christoph Gaigg zerlegte Asten im Derby mit 6:2. Für Pichling war es der erste Sieg gegen den Erzrivalen seit 2023.