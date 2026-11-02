Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Preis ist fair“

Steyr Motors empfiehlt, Übernahme anzunehmen

Oberösterreich
02.11.2026 14:30
Steyr Motors stellt schon jetzt Technologie für Drohnen her. Ein US-Rüstungskonzern will die ...
Steyr Motors stellt schon jetzt Technologie für Drohnen her. Ein US-Rüstungskonzern will die Firma nun übernehmen.(Bild: FOTOKERSCHI / WERNER KERSCHBAUMMAYR)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Vorstand und der Aufsichtsrat des oberösterreichischen Motorenherstellers Steyr Motors empfehlen den Aktionärinnen und Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots des US-amerikanischen Verteidigungstechnologie- und Drohnenherstellers Red Cat. Der Preis von 39 Euro pro Aktie in bar sei fair. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Vorstand und der Aufsichtsrat des oberösterreichischen Motorenherstellers Steyr Motors empfehlen den Aktionärinnen und Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots des US-amerikanischen Verteidigungstechnologie- und Drohnenherstellers Red Cat. Man halte den angebotenen Preis von 39,00 Euro je Aktie in bar für fair und attraktiv, teilte das Unternehmen am Montag mit. Eine Fairness Opinion der Wirtschaftsprüfung PwC bestätige die finanzielle Angemessenheit.

Großaktionäre sagen zu
Der angebotene Preis von 39,00 Euro je Aktie entspricht einer Prämie von 28,9 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs vom 16. Oktober, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe der Übernahmeabsicht. Die Ankeraktionärin B&C Holding Österreich GmbH hat zugesagt, ihre Beteiligung von rund 15 Prozent (780.000 Aktien) anzudienen. Auch Steyr-Motors-CEO Julian Cassutti will seine Aktien abtreten. „Ich stehe voll hinter diesem Angebot und diene deshalb auch meine eigenen Aktien an“, sagte er laut Mitteilung. „Es ist für unsere Aktionärinnen und Aktionäre finanziell attraktiv und für Steyr Motors strategisch richtig.“

Standortgarantien und Beschäftigungsschutz
Im Business Combination Agreement vom 21. Oktober wurden vertragliche Garantien für den Standort Steyr vereinbart. Sitz und Hauptverwaltung der Gesellschaft bleiben in Österreich, Produktion, Forschung und Entwicklung in Steyr angesiedelt. Außerdem hat Red Cat zugesichert, keine Änderungen an bestehenden Betriebsvereinbarungen und Kollektivverträgen vorzunehmen. Der Vorstand soll in seiner aktuellen Besetzung im Amt bleiben.

Kontrolle steht noch aus
Das Übernahmeangebot der Red-Cat-Tochter SMOT Acquisition GmbH läuft über ein Gesamtvolumen von rund 205 Mio. Euro und setzt eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus einer Aktie voraus. Die Annahmefrist endet am 18. Dezember 2026 um 17.00 Uhr (MEZ). Der Vollzug des Angebots steht noch unter dem Vorbehalt investitionskontrollrechtlicher Genehmigungen in Österreich, Australien, Italien und dem Vereinigten Königreich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
02.11.2026 14:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
212.574 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
124.204 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
121.982 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2066 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1866 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1510 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Oberösterreich
„Preis ist fair“
Steyr Motors empfiehlt, Übernahme anzunehmen
Abo im Brucknerhaus
Weltstar in Linz: Dirigent wechselte ans Klavier
Highlights der Partie
Video: Patzer von Goalie – aber LASK siegt dennoch
Highlights der Partie
Video: Zwei Joker-Tore bei Punkteteilung in Altach
Eskalierte komplett
Erwischter Dieb randalierte und pinkelte an Wand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf