Steyr Motors empfiehlt, Übernahme anzunehmen

Großaktionäre sagen zu

Der angebotene Preis von 39,00 Euro je Aktie entspricht einer Prämie von 28,9 Prozent auf den Xetra-Schlusskurs vom 16. Oktober, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe der Übernahmeabsicht. Die Ankeraktionärin B&C Holding Österreich GmbH hat zugesagt, ihre Beteiligung von rund 15 Prozent (780.000 Aktien) anzudienen. Auch Steyr-Motors-CEO Julian Cassutti will seine Aktien abtreten. „Ich stehe voll hinter diesem Angebot und diene deshalb auch meine eigenen Aktien an“, sagte er laut Mitteilung. „Es ist für unsere Aktionärinnen und Aktionäre finanziell attraktiv und für Steyr Motors strategisch richtig.“