200-Tonnen-Monsterzug legt sich die Gleise selbst

Kettenfahrwerk und Räder

Insbesondere, weil dort bereits am Limit gefahren wird: manchmal bis zu 500 Züge pro Tag. „Das ist das Maximum, was sicher möglich ist. Der viergleisige Ausbau ist auf 550 Züge pro Tag mit Puffer ausgelegt, kann aber deutlich mehr verkraften“, stellt Dudek klar. Aktuell wird zwischen Wels und Marchtrenk gebaut, wo auch der SUZ 500 zum Einsatz kam. Rund 35 Arbeiter bedienen die verschiedenen Teile des gewaltigen Geräts, das sich vorne mit einem Kettenfahrwerk über den Bahnschotter bewegt.