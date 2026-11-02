Kleid, Frisur, Taxi: So viel kostet eine Ballnacht

Am 11. November startet die Wiener Ballsaison, die diesmal kurz ausfällt. Bis 4. Februar warten 350 Veranstaltungen. Die Tickets sind oft rasch weg, obwohl so ein rauschendes Fest ins Geld geht. Um die 400 Euro pro Person.
Beginnen wir mit der Garderobe: „Eine maßgeschneiderte Robe beginnt bei 700 Euro, und dann geht es bis open end, je nach Material und Zeitaufwand“, erklärt Patrizia Markus, Innungsmeisterin der Wiener Modemacher. Jedoch greifen immer mehr Menschen zu billigeren Alterativen und bestellen Kleider aus China oder leihen sich ein Kleid aus. Das macht sich bei den Schneidereien bemerkbar. „Obwohl es immer mehr Ballbesucher gibt, sinkt der Umsatz“, erklärt Markus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.