Kleid, Frisur, Taxi: So viel kostet eine Ballnacht

Beginnen wir mit der Garderobe: „Eine maßgeschneiderte Robe beginnt bei 700 Euro, und dann geht es bis open end, je nach Material und Zeitaufwand“, erklärt Patrizia Markus, Innungsmeisterin der Wiener Modemacher. Jedoch greifen immer mehr Menschen zu billigeren Alterativen und bestellen Kleider aus China oder leihen sich ein Kleid aus. Das macht sich bei den Schneidereien bemerkbar. „Obwohl es immer mehr Ballbesucher gibt, sinkt der Umsatz“, erklärt Markus.