Wien bekommt sein Gastarbeiter-Denkmal

Waff-Geschäftsführer Marko Miloradović – er hatte zur Präsentation der Pläne das Familienfotoalbum seiner eigenen in den 1970ern eingewanderten Großeltern mitgebracht – unterstrich, das Denkmal habe nicht nur mit der Vergangenheit zu tun. So wie damals die Babyboomer-Generation noch zu jung zum Arbeiten gewesen sei, wird sie nun langsam zu alt dafür: Wien brauche weiterhin Arbeitskräfte aus dem Ausland, und Wehsely assistierte, umso mehr sei man „sehr interessiert an Diversität, die auch funktioniert“.