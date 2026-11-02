5,7 Mio. Euro weniger: „Nicht bei Kindern sparen!“

Kleinere Gruppen auf Eis gelegt

Zur Erklärung: Die letzte Regierung wollte ja die maximale Zahl an Kindern in einer Gruppe verkleinern. Dadurch würde sich der Betreuungsschlüssel für einzelne Kinder verbessern, aber insgesamt mehr Gruppen und Personal notwendig werden. Blau-Schwarz drückte dabei die Bremse.

Für Swatek stinkt das zum Himmel: „Das Land verkleinert die Gruppen nicht weiter, weil es mit dem nötigen Ausbau nicht nachkommt – jetzt heißt es, dass der Bedarf nicht höher ist.“