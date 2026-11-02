Spritzer-Novelle: „Wir müssen patriotisch denken“

Der Spritzer soll künftig ausschließlich mit österreichischem Wein zubereitet werden. Das fordert Herbert Oschep, Chef von Wein Burgenland und stößt damit eine Debatte an. In „Krone zu Mittag“ erklärt er, warum der heimische Spritzer für ihn ein Kulturgut und wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, ob eine entsprechende Gesetzesänderung EU-rechtlich möglich wäre und weshalb er trotz sinkenden Weinkonsums auf bessere Perspektiven hofft. Sein Appell: „Rot-Weiß-Rot im Spritzer ist das Gebot der Stunde.“