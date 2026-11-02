Halloween-Horrorfunde jetzt auch in der Steiermark

Halloween ist zwar vorbei, doch man muss sich weiter fürchten: Schon wieder wurden Metallteile in Süßigkeiten entdeckt, die Kinder geschenkt bekommen hatten. Die neuen Horrorfunde wurden in der Steiermark gemacht – zuvor gab es bereits entsprechende Meldungen aus Oberösterreich und Deutschland (Thüringen, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz).