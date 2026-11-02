Alena Gerber bekämpft Kopfgeld auf Straßenhunde!

Ihre Liebe zu Tieren wurde ihr nach eigenen Worten bereits in die Wiege gelegt. „Meine Mutter war so verrückt nach Tieren, so wie ich es meine Tochter und ich es heute sind“, erzählt sie. Schon als Kind habe sie jedes aus dem Nest gefallene Vögelchen und jedes verwaiste Igel-Baby mit nach Hause nehmen und aufpäppeln dürfen. Im Laufe ihrer Kindheit lebten bei der Familie Hasen, Katzen, Mäuse, Vögel, Meerschweinchen und zeitweise sogar ein Pferd.