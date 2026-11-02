Wahl des Bundespräsidenten: Merz legt sich fest!

Merz sprach sich dafür aus, dass eine Frau auf Steinmeier folgen soll. „Ich werde der Partei eine gemeinsame Kandidatin vorschlagen, eine Kandidatin der politischen Mitte. Ich bin festgelegt, in der Frage, dass es eine Frau werden muss“, sagte er am Montag am Rande einer CDU-internen Veranstaltung in Berlin. Einen Namen nannte der Kanzler aber nicht. Eine Frau als Bundespräsidentin wäre in Deutschland jedenfalls eine Premiere.