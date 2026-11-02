Schule plötzlich geschlossen: Schock für 34 Kinder

Die Bildungsdirektion bestätigt die Schulschließung, die auch für sie aus heiterem Himmel kam. Noch am Freitag wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den betroffenen Schülern so rasch wie möglich einen neuen Schulplatz zu organisieren. „Was uns auch gelungen ist“, so Heinz Kerschbaumer von der NÖ-Bildungsdirektion. Alle Schüler wurden entweder auf öffentliche Schulen oder auf andere Privatschulen aufgeteilt.