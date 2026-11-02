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Rasche Umverteilung

Schule plötzlich geschlossen: Schock für 34 Kinder

Niederösterreich
02.11.2026 18:00
Ab Dienstag müssen 34 Schüler in eine neue Schule gehen, weil ihre „alte“ Schule plötzlich nicht ...
Ab Dienstag müssen 34 Schüler in eine neue Schule gehen, weil ihre „alte“ Schule plötzlich nicht mehr aufsperrt.(Bild: Krone KREATIV/vivet, Google Streetview)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Die Privatschule vivet in Wiener Neustadt (Niederösterreich) schloss am Freitag überraschend ihre Pforten – dauerhaft! 34 Schüler standen auf einmal ohne Schulplatz da und mussten binnen zwei Tagen auf neue Schulen aufgeteilt werden.

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„Wir nehmen uns für jedes Kind Zeit, begrüßen es persönlich und wünschen ihm einen wunderschönen guten Morgen“. So heißt es derzeit noch auf der offiziellen Homepage der vivet Privatschule, die im Stadtteil Civitas Nova angesiedelt ist.

Doch ab Dienstag ist Schluss mit dem freundlichen „Guten Morgen“ in dieser Schule. Denn am Freitag bekamen die Eltern der Schüler plötzlich die Nachricht, dass die Schule mit Ende der Herbstferien ihre Pforten schließt. Das bedeutet, dass 34 Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren ab morgen „kein Schuldach mehr über dem Kopf“ haben.

Direktorin ist schon seit Längerem krank
Als Grund nennt Schulleiterin Claudia Adrigan-Lang, dass sie schon seit Längerem erkrankt sei und sich dies leider auch auf den Schulbetrieb ausgewirkt habe – und das auch finanziell.

Zitat Icon

Wir haben seit Freitag alle Hebel in Bewegung gesetzt, um für alle 34 Schüler einen neuen Schulplatz ab Dienstag zu bekommen – und es ist uns auch gelungen.

Heinz Kerschbaumer, Abteilungsleiter Schulqualitätsmanagement der NÖ Bildungsdirektion

 

Die Bildungsdirektion bestätigt die Schulschließung, die auch für sie aus heiterem Himmel kam. Noch am Freitag wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den betroffenen Schülern so rasch wie möglich einen neuen Schulplatz zu organisieren. „Was uns auch gelungen ist“, so Heinz Kerschbaumer von der NÖ-Bildungsdirektion. Alle Schüler wurden entweder auf öffentliche Schulen oder auf andere Privatschulen aufgeteilt.

Zitat Icon

Wir versprechen, allen Eltern bei der Suche nach einer neuen, geeigneten Schule für ihre Kinder hilfreich zur Seite zu stehen.

ÖVP-Bildungsstadtrat Philipp Gruber

Bild: ÖVP Wiener Neustadt

Auch ÖVP-Bildungsstadtrat Philipp Gruber zeigte sich von dem plötzlichen Schul-Aus überrascht. „Alleine aus Wiener Neustadt sind 19 Kinder von der Schließung betroffen“, so Gruber, der Unterstützung bei der Wahl einer neuen Schule zusicherte.

Auskunft und Hilfe erhalten betroffene Eltern unter der Telefonnummer 02622/373-234 oder per E-Mail.

Vor sechs Jahren gegründet und rasch gewachsen
2020 wurde die vivet Privatschule gegründet. Sie wurde als Volks- und Neue Mittelschule von Direktorin Adrigan-Lang geführt. Damals startete sie mit 14 Kindern. Aufgrund des raschen Wachstums übersiedelte sie 2024 in die Civitas Nova. Bei der Gebäude-Eröffnung im Mai wurden bereits rund 60 Kinder in fünf Klassen betreut.

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