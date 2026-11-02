Tiere sagen Danke: Die Exoten vom Zentralfriedhof

Dort leben nun über Hundert exotische Vögel, die aus schlechter Haltung befreit oder einfach von ihren Besitzern abgegeben wurden. Die Kosten für Personal, Heizung und Tierarzt sind weiterhin enorm und können ohne Spenden nicht geleistet werden. Eine 20.000 Euro Spende der „Krone“-Leser erging an das Vogelschutzzentrum, um den Neustart abzusichern.