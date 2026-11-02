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Tiere sagen Danke: Die Exoten vom Zentralfriedhof

Tierecke
02.11.2026 18:24
Unweit des Zentralfriedhofs leben nun über 100 Papageien, Kakadus und Sittiche und freuen sich ...
Unweit des Zentralfriedhofs leben nun über 100 Papageien, Kakadus und Sittiche und freuen sich über Besuch!(Bild: Krone KREATIV/zVg)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Ein neues Zuhause für mehr als hundert gefiederte Schützlinge – doch der Weg dorthin war alles andere als einfach. Doch nun hat sich alles gefügt, und die Papageien sind nun die schrillen Nachbarn der größten Grabanlage von Wien. 

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„Es war ein Kraftakt, der uns auch finanziell alles abverlangt hat. Wir mussten sehr viel sanieren und wie auf jeder Baustelle, gab es auch einige kostspielige Überraschungen“, erzählt Nadja Ziegler, Leiterin der ARGE Papageienschutz über den aufwändigen Umzug auf den neuen Standort in Simmering.

Dort leben nun über Hundert exotische Vögel, die aus schlechter Haltung befreit oder einfach von ihren Besitzern abgegeben wurden. Die Kosten für Personal, Heizung und Tierarzt sind weiterhin enorm und können ohne Spenden nicht geleistet werden. Eine 20.000 Euro Spende der „Krone“-Leser erging an das Vogelschutzzentrum, um den Neustart abzusichern.

Helfen Sie mit einer Spende!

  • „Verein Freunde der Tierecke“
    IBAN: AT93 6000 0000 9211 1811
    BIC: BAWAATWW
    Oder bequem online hier spenden!
  • Das Spenden-Gütesiegel garantiert Ihnen unabhängige Kontrolle und die widmungsgemäße Verwendung Ihrer Spende. Weiters ist Ihre Spende steuerlich absetzbar.

Unser Verein hilft direkt 
Die „Krone“-Tierecke kümmert sich seit Jahrzehnten um notleidende Tiere. Verstoßene, heimatlose Vierbeiner finden ein neues Zuhause und mit den Spenden tierliebender Leser werden österreichweit Tierheime und -Vereine sowie Tierhalter in Not unterstützt. Erst Ihre Spende macht unsere Hilfe möglich. Es dankt Ihnen auch im Namen der geretteten Tiere herzlichst,

Ihre Maggie Entenfellner

 

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