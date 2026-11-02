Rangnick: „Mein Gedächtnis funktioniert noch gut“

„Es ist im Moment so, dass mein rechtes Sprunggelenk nicht so funktioniert, wie ich es mir wünsche, aber mein Gedächtnis funktioniert noch ziemlich gut“, entgegnete Rangnick. „Ich weiß sehr genau, wie viele Treffen es dort (bei der Stadt/Anm.) gegeben hat in drei Jahren und was dort besprochen und nicht besprochen wurde.“ Pröll und Hacker hätten zuletzt noch einmal ein Gespräch geführt, in dem ein weiteres Treffen auch mit Rangnick vereinbart worden sei.