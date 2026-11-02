Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Max-Reinhardt-Seminar

In der Kaderschmiede für das Theater von morgen

Kultur
02.11.2026 18:00
Für „Welthauptstrand Europa“ wurde der ganze Jahrgang im Sommer 2026 in Rostock beim ...
Für „Welthauptstrand Europa“ wurde der ganze Jahrgang im Sommer 2026 in Rostock beim Bundeswettbewerb der Schauspielstudierenden ausgezeichnet.(Bild: DANIEL WENDT, Luki Stüwe)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Hier starten gerade neun spannende Bühnenkarrieren: Was der diesjährige  Abschlussjahrgang des Max-Reinhardt-Seminars über die Zukunft der eigenen Zunft denkt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Sie werden die Zukunft des Theaters maßgeblich mitgestalten – oder tun dies bereits: die Absolventen des aktuellen Abschlusslehrgangs im renommierten Reinhardt-Seminar in Wien. Wir haben die neun jungen Schauspieler kurz vor ihrem entscheidenden Absolventenvorspiel gefragt, was sie von ihrem Beruf erwarten und was sie sich und dem Theater von morgen wünschen.

Wagnisse und Experimente
Dass das Theater eine analoge, sehr authentische Kunstform ist, die Menschen ganz unmittelbar anspricht, fasziniert sie alle. Sie sehen Theater auch als politischen Raum, in dem heikle Themen verhandelt werden, sehen ihre Aufgabe darin, auf der Bühne einzustehen für eine solidarische Gesellschaft. Was sie dazu beitragen wollen? Immer wieder Wagnisse eingehen, experimentieren und auch vor Kontroversen nicht zurückschrecken.

Klaudia Sobota,. 23: „Aktuell befindet sich das Theater in einer Zerreißprobe. Mir ist dabei ...
Klaudia Sobota,. 23: „Aktuell befindet sich das Theater in einer Zerreißprobe. Mir ist dabei wichtig, am richtigen Strang mit anzuziehen.“(Bild: Nils Schwarz)
Jan Henri Müller, 22: „Theater ist ein aktuell unterschätzter Raum. Alles, was auf der Bühne ...
Jan Henri Müller, 22: „Theater ist ein aktuell unterschätzter Raum. Alles, was auf der Bühne geschieht, ist unmittelbar – das Politische und das Emotionale.“ was(Bild: Nils Schwarz)
Leonie Pum: „Theater ist im besten Fall ein Ort, an dem Gesellschaft ausprobiert wird. Was ich ...
Leonie Pum: „Theater ist im besten Fall ein Ort, an dem Gesellschaft ausprobiert wird. Was ich mir dafür künftig wünsche? Hinschauen!“(Bild: Nils Schwarz)
Leonard Tondorf, 22: „Was ich als Schauspieler erreichen möchte? Für Werte einer offenen, ...
Leonard Tondorf, 22: „Was ich als Schauspieler erreichen möchte? Für Werte einer offenen, solidarischen Gesellschaft auf der Bühne einzustehen.“(Bild: Nils Schwarz)
Florian Klinger, 24: „Ich versuche, mich ehrlich für das zu interessieren, was mich berührt – ...
Florian Klinger, 24: „Ich versuche, mich ehrlich für das zu interessieren, was mich berührt – und weniger dafür, der Szene gerecht werden zu müssen.“(Bild: Nils Schwarz)
Diyar Agit, 25: „Der wirksamste Schutz für bedrohte Theater ist ein volles Haus. Besuchen Sie ...
Diyar Agit, 25: „Der wirksamste Schutz für bedrohte Theater ist ein volles Haus. Besuchen Sie Vorstellungen, die gesellschaftskritisch und kontrovers sind!“(Bild: Nils Schwarz)
Felix Caspar Künzli, 24: „Theater ist besonders, weil es eine analoge Kunst ist, die im Moment ...
Felix Caspar Künzli, 24: „Theater ist besonders, weil es eine analoge Kunst ist, die im Moment stattfindet. Was ich beitragen will? Immer Wagnisse eingehen!“(Bild: Nils Schwarz)
Antonie Lawrenz, 25: „Mein Ziel: Theater zugänglich machen für alle und jeden, auch wenn du noch ...
Antonie Lawrenz, 25: „Mein Ziel: Theater zugänglich machen für alle und jeden, auch wenn du noch kein einziges Theaterstück dieser Welt gelesen hast.“(Bild: Nils Schwarz)
Elena Pfeiler, 21: „Theater ist ein Ort für Experimente, jeder darf alles sein! Elementar dabei ...
Elena Pfeiler, 21: „Theater ist ein Ort für Experimente, jeder darf alles sein! Elementar dabei ist das Aufgreifen gesellschaftlich wichtiger Themen.“(Bild: Nils Schwarz)
Lesen Sie auch:
Philosophin Lisz Hirn: „Man sollte sich selbst gegenüber regelmäßig ungehorsam sein – und es als ...
Lisz Hirn im Podcast
„Wir sind wesentlich gehorsamer als früher!“
21.10.2026

Wie die neun das umsetzen, zeigen sie nicht nur beim öffentlichen Absolventenvorspiel. Einige von ihnen haben ihre Karriere bereits gestartet, stehen auf der Bühne – oder vor der Kamera. So ist Felix Caspar Künzli als Tybalt in „Romeo und Julia“ in der Josefstadt zu sehen, Elena Pfeiler demnächst an der Seite von Philipp Hochmair in „Blind ermittelt“ und Leonie Pum als Teil des ORF-Casts von „Benko – Size does matter“.

Nestroy-Nominierung
Auch Diyar Agit hat bereits aufhorchen lassen: Für seine ersten Rollen wurde er 2025 für den Nestroy nominiert, demnächst ist er in einer internationalen Serienproduktion engagiert. Wo auch immer es die neun noch hintragen wird – es ist ein vielversprechender Jahrgang, von dem man definitiv hören wird.

Absolventenvorspiel: 6. und 7. November im Schlosstheater Schönbrunn; Details und Info unter maxreinhardtseminar.at

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
02.11.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Abdrücke in Sandstein
Thailand: Dino-Spuren in Nationalpark entdeckt
Soll Staubprobe holen
Japanische Raumsonde zu Marsmond Phobos gestartet
Ungewöhnliche Geburt
Seepferdchen-Papa bringt Hunderte Babys zur Welt
Trauerndes Tier
Delfin-Mama trägt totes Kalb tagelang durchs Meer
Flug klappt trotzdem
Chinesische Rakete wird von Blitz getroffen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
212.929 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
129.492 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
123.669 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2066 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1871 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1510 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Kultur
Max-Reinhardt-Seminar
In der Kaderschmiede für das Theater von morgen
Oper in Athen
Monteverdis „L‘Orfeo“ als Sieg von Kunst und Liebe
„Krone“-Konzert
Rocklegenden Scorpions und Europe kommen nach Wien
Exklusiver Presale
Disneys „Der König der Löwen“ kommt 2027 nach Wien
Im OK Linz
Der Körper als politischer Schauplatz in der Kunst
Top Gutscheine
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf