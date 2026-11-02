In der Kaderschmiede für das Theater von morgen

Klaudia Sobota,. 23: „Aktuell befindet sich das Theater in einer Zerreißprobe. Mir ist dabei wichtig, am richtigen Strang mit anzuziehen.“ (Bild: Nils Schwarz)

Jan Henri Müller, 22: „Theater ist ein aktuell unterschätzter Raum. Alles, was auf der Bühne geschieht, ist unmittelbar – das Politische und das Emotionale.“ was (Bild: Nils Schwarz)

Leonie Pum: „Theater ist im besten Fall ein Ort, an dem Gesellschaft ausprobiert wird. Was ich mir dafür künftig wünsche? Hinschauen!“ (Bild: Nils Schwarz)

Leonard Tondorf, 22: „Was ich als Schauspieler erreichen möchte? Für Werte einer offenen, solidarischen Gesellschaft auf der Bühne einzustehen.“ (Bild: Nils Schwarz)

Florian Klinger, 24: „Ich versuche, mich ehrlich für das zu interessieren, was mich berührt – und weniger dafür, der Szene gerecht werden zu müssen.“ (Bild: Nils Schwarz)

Diyar Agit, 25: „Der wirksamste Schutz für bedrohte Theater ist ein volles Haus. Besuchen Sie Vorstellungen, die gesellschaftskritisch und kontrovers sind!“ (Bild: Nils Schwarz)

Felix Caspar Künzli, 24: „Theater ist besonders, weil es eine analoge Kunst ist, die im Moment stattfindet. Was ich beitragen will? Immer Wagnisse eingehen!“ (Bild: Nils Schwarz)

Antonie Lawrenz, 25: „Mein Ziel: Theater zugänglich machen für alle und jeden, auch wenn du noch kein einziges Theaterstück dieser Welt gelesen hast.“ (Bild: Nils Schwarz)