Wenn der Richter wartet, weil der Angeklagte pennt

„Alles klar, Bro!“ Mit diesen Worten hatte der 22-jährige Afghane im Juli einen Richter am Landesgericht Feldkirch nach einer Rüge wegen Verspätung abgefertigt. Seine Ausrede damals: Er habe verschlafen. Am Montag hatte der junge Mann erneut einen Termin vor Gericht – diesmal als Angeklagter.

Abermals lässt er auf sich warten, über eine Stunde vergeht bis zu seinem Erscheinen. Verteidiger und Sozialarbeiter telefonieren dem Vorbestraften hinterher. „Und – was war los?“, fragt Richter Alexander Wehinger, als der Angeklagte endlich seine Aufwartung macht. Er habe verschlafen, sei krank und kämpfe mit Rückenschmerzen – die Liste an Ausreden ist lang und unglaubwürdig.