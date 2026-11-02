Mit der „Krone“ zum Matchball in Linz

Genau dieselbe Bilanz weisen die Österreicher übrigens nach 17 Partien gegen Irland auf: Neun Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen. Wobei im Schnitt knapp vier Treffer pro Partie fielen! So war auch das „Hinspiel“ Anfang Oktober in Dublin auf jeden Fall nichts für schwacheNerven und ein echtes Spektakel. Vor der Pause sah es für die Österreicher alles andere als gut aus, die Iren führten durch einen Doppelpack von Troy Parrott 2:0. Nach der Pause drehte die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick aber richtig auf, kam durch Tore von Alexander Prass und Michael Gregoritsch noch zum Ausgleich, drückte im Finish sogar noch auf den Siegestreffer.