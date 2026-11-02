Mit der „Krone“ zum Matchball in Linz

Am 14. November ist es für die Nationalmannschaft so weit und mit einem Sieg gegen Irland kann Österreich den Aufstieg in Liga A der Nations League besiegeln. Die „Krone“ verlost für diesen Heim-Kracher 65x2 Tickets.
Linz ist definitiv ein hervorragender Boden für Österreichs Fußball-Nationalteam. Und das soll auch so bleiben, wenn Rot- Weiß-Rot am 14. November Irland empfängt. Klappt es für Konrad Laimer & Co. mit dem Heimsieg gegen Irland, wäre der Gruppensieg in der Nations League bereits vor der letzten Partie fix. Und die Österreicher würden wieder ins Konzert der Großen (Liga A) aufsteigen.
Im Konzert der Großen?
Die Bilanz des ÖFB-Teams in Oberösterreichs Landeshauptstadt stärkt diese Hoffnungen auf jeden Fall massiv. Seit dem Umbau des Linzer Stadions gab es bisher dort sieben Länderspiele, dabei feierte Österreich bei einem Unentschieden sechs Siege! Zuletzt gab es im September das 3:1 gegen Israel zu bejubeln. Auch die Gesamtbilanz in Linz ist klar positiv: Neun Siege, fünf Unentschieden und drei Niederlagen.
Genau dieselbe Bilanz weisen die Österreicher übrigens nach 17 Partien gegen Irland auf: Neun Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen. Wobei im Schnitt knapp vier Treffer pro Partie fielen! So war auch das „Hinspiel“ Anfang Oktober in Dublin auf jeden Fall nichts für schwacheNerven und ein echtes Spektakel. Vor der Pause sah es für die Österreicher alles andere als gut aus, die Iren führten durch einen Doppelpack von Troy Parrott 2:0. Nach der Pause drehte die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick aber richtig auf, kam durch Tore von Alexander Prass und Michael Gregoritsch noch zum Ausgleich, drückte im Finish sogar noch auf den Siegestreffer.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für diese Finalpartie um den Aufstieg in Liga A der Nations League am 14. November in der Raiffeisen Arena in Linz 65x2 Tickets! Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 9. November, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
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