Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Jetzt mitmachen

Mit der „Krone“ zum Matchball in Linz

Gewinnspiele
02.11.2026 18:30
Gesponsert
Seien Sie live dabei, wenn Österreich um den Aufstieg spielt!
Seien Sie live dabei, wenn Österreich um den Aufstieg spielt!(Bild: krone kreativ)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Am 14. November ist es für die Nationalmannschaft so weit und mit einem Sieg gegen Irland kann Österreich den Aufstieg in Liga A der Nations League besiegeln. Die „Krone“ verlost für diesen Heim-Kracher 65x2 Tickets. 

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Linz ist definitiv ein hervorragender Boden für Österreichs Fußball-Nationalteam. Und das soll auch so bleiben, wenn Rot- Weiß-Rot am 14. November Irland empfängt. Klappt es für Konrad Laimer & Co. mit dem Heimsieg gegen Irland, wäre der Gruppensieg in der Nations League bereits vor der letzten Partie fix. Und die Österreicher würden wieder ins Konzert der Großen (Liga A) aufsteigen.

Im Konzert der Großen?
Die Bilanz des ÖFB-Teams in Oberösterreichs Landeshauptstadt stärkt diese Hoffnungen auf jeden Fall massiv. Seit dem Umbau des Linzer Stadions gab es bisher dort sieben Länderspiele, dabei feierte Österreich bei einem Unentschieden sechs Siege! Zuletzt gab es im September das 3:1 gegen Israel zu bejubeln. Auch die Gesamtbilanz in Linz ist klar positiv: Neun Siege, fünf Unentschieden und drei Niederlagen.

Lesen Sie auch:
Zwischenzeitlich hat es nicht mehr gut ausgeschaut, aber dank Alex Prass und Michael Gregoritsch ...
Nations League
2:2 nach 0:2! Österreich rettet Punkt gegen Irland
01.10.2026
Für die Nations League
Ein Debütant! Das ist Rangnicks ÖFB-Kader
02.11.2026

Genau dieselbe Bilanz weisen die Österreicher übrigens nach 17 Partien gegen Irland auf: Neun Siege, fünf Unentschieden, drei Niederlagen. Wobei im Schnitt knapp vier Treffer pro Partie fielen! So war auch das „Hinspiel“ Anfang Oktober in Dublin auf jeden Fall nichts für schwacheNerven und ein echtes Spektakel. Vor der Pause sah es für die Österreicher alles andere als gut aus, die Iren führten durch einen Doppelpack von Troy Parrott 2:0. Nach der Pause drehte die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick aber richtig auf, kam durch Tore von Alexander Prass und Michael Gregoritsch noch zum Ausgleich, drückte im Finish sogar noch auf den Siegestreffer.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für diese Finalpartie um den Aufstieg in Liga A der Nations League am 14. November in der Raiffeisen Arena in Linz 65x2 Tickets! Einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 9. November, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-Sport Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gewinnspiele
02.11.2026 18:30
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
212.929 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
129.492 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
123.669 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2066 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1871 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1510 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf