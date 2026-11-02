Rangnick erklärt: Darum ist Demir nur auf Abruf

Yusuf Demir steht für die kommenden Nations-League-Spiele nicht im ÖFB-Kader, sondern auf der Abrufliste. Teamchef Ralf Rangnick erklärt die Entscheidung mit der Konkurrenz im Nationalteam. Dass der Rapidler bei einem der nächsten Lehrgänge dabei ist, schließt er aber nicht aus.
Demirs Leistungen seien Rangnick nicht entgangen. Der Teamchef verfolgte Rapid in den vergangenen Wochen genau und war auch beim Wiener Derby gegen die Austria im Stadion. „Rapid hat einen Lauf und er hat sicherlich auch seinen Anteil daran“, sagte Rangnick.
Für die Kaderentscheidung zählt für ihn aber auch, welche anderen Spieler zur Verfügung stehen. „Bei ihm muss man auch sehen, wie die Konkurrenzsituation aussieht. Wir haben über Luca Weinhandl gesprochen. Es gibt eben auch noch ein paar andere. Weinhandl ist zudem um einiges jünger, Sascha Horvath ist wieder fit und Leistungsträger beim LASK.“
„Er ist jetzt in einer Mannschaft, wo er gesetzt ist“
Positiv sieht Rangnick, dass Demir bei Rapid inzwischen eine wichtige Rolle spielt. „Für Demir ist es gut und wichtig wenn er mal bei jemanden angekommen ist. Er ist jetzt in einer Mannschaft, wo er gesetzt ist und gebraucht wird.“
Und mit starken Leistungen kann sich der Offensivspieler für eine spätere Nominierung empfehlen: „Wenn er weiterhin seine Leistungen auf höchstem Niveau bringt, dann ist es nicht ausgeschlossen, dass bei einem der nächsten Lehrgänge mit dabei ist.“
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