Rangnick erklärt: Darum ist Demir nur auf Abruf

Für die Kaderentscheidung zählt für ihn aber auch, welche anderen Spieler zur Verfügung stehen. „Bei ihm muss man auch sehen, wie die Konkurrenzsituation aussieht. Wir haben über Luca Weinhandl gesprochen. Es gibt eben auch noch ein paar andere. Weinhandl ist zudem um einiges jünger, Sascha Horvath ist wieder fit und Leistungsträger beim LASK.“