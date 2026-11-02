Gericht lässt Mette-Marits Sohn Marius frei

Anwalt: „Marius ist glücklich und erleichtert“

In dem Urteil zu seiner Freilassung sind jedoch auch Auflagen beschrieben: So muss Marius sich Drogentests unterziehen. Der Anwalt des 29-Jährigen erklärte, dass man mit der Entscheidung des Bezirksgerichts Oslo zufrieden sei. „Marius ist glücklich und erleichtert, betrachtet es aber mit Vorsicht, da es noch nicht rechtskräftig ist“, so der Verteidiger Daniel Storrvik gegenüber „VG“. Es könnte sein, dass Marius bereits am Dienstag die Fußfessel ablegen darf.