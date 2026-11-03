„Diese Partydrogen, sind alles andere als harmlos“

„Der Konsum von solchen Substanzen wie Lachgas ist verboten, der Verkauf nicht. Das ist ein Witz“, schüttelt Stadtrat Michael Raml den Kopf. Nicht zuletzt, weil sich die Beschwerden von Eltern Jugendlicher gerade in der Solarcity häufen. Denn Lachgas ist an Automatenshops für jeden ohne Altersbegrenzung zugänglich.