„Diese Partydrogen, sind alles andere als harmlos“

Alarmierende Berichte aus der Solarcity im Süden von Linz schlagen hohe Wellen: Ein Thema, das viele Eltern beschäftigt, soll nun auf der politischen Bühne landen. Die Forderung nach einem Verbot wird immer lauter. Stadtrat Michael Raml (FPÖ) will Jugendliche damit schützen.
„Der Konsum von solchen Substanzen wie Lachgas ist verboten, der Verkauf nicht. Das ist ein Witz“, schüttelt Stadtrat Michael Raml den Kopf. Nicht zuletzt, weil sich die Beschwerden von Eltern Jugendlicher gerade in der Solarcity häufen. Denn Lachgas ist an Automatenshops für jeden ohne Altersbegrenzung zugänglich.
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