Mit 2,4 Promille auf einem E-Scooter unterwegs

Andere können in dem Zustand nicht einmal stehen, er war noch mit dem E-Scooter unterwegs. In Hörsching (OÖ) stoppte die Polizei einen stark alkoholisierten Briten, der recht flott auf zwei Rollen unterwegs war. Seinen Führerschein ist der Brite nun los.
Eine Polizeistreife hat am Montag den alkoholisierten E-Scooter-Lenker gestoppt. Der Lenker (23) war mit seinem E-Scooter gegen 17.50 Uhr im Gemeindegebiet von Hörsching unterwegs. Er wies eindeutige Symptome einer Alkoholisierung auf.
Weiterfahrt untersagt
Ein durchgeführter Alkotest bestätigte den Verdacht der Beamten und ergab einen relevanten Wert von 2,44 Promille. Dem 23-jährigen Lenker aus Waizenkirchen wurde die Weiterfahrt natürlich untersagt und der britische Führerschein abgenommen. Er wird angezeigt.
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