Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ex-Chef vor Gericht

„Mitarbeiter“ war in Wirklichkeit privater Jäger

Oberösterreich
03.11.2026 08:00
Der 74-jährige Angeklagte muss sich in Leoben verantworten.
Der 74-jährige Angeklagte muss sich in Leoben verantworten.(Bild: Eva Stockner)
Porträt von Gerald Schwab
Von Gerald Schwab

Ein ehemaliger Geschäftsführer soll insgesamt 4,7 Millionen Euro abgezweigt haben. Der mittlerweile 74-Jährige soll dazu unter anderem einen Mitarbeiter erfunden und dessen Lohne für private Zwecke verwendet  haben. Er bezahlte damit einen Jäger. Vor Gericht drohen ihm bis zu zehn Jahre Haft.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zumindest mangelnde Kreativität kann man dem Angeklagten nicht vorwerfen: Für ein Unternehmen aus dem Salzkammergut baute er in den frühen 2000er-Jahren gemeinsam mit seinem Sohn eine erfolgreiche Niederlassung in Bad Mitterndorf im Ausseerland (Stmk.) auf.

Bis zu zehn Jahre Haft
Das schien ihm aber nicht zu reichen, denn er dürfte dabei auch großzügig in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Der mittlerweile 74-Jährige soll in all den Jahren mehr als vier Millionen Euro abgezweigt haben. Morgen, Mittwoch, muss er sich am Landesgericht Leoben unter anderem wegen Untreue verantworten – Strafrahmen: zwischen einem und zehn Jahre Haft.

Interne Recherchen deckten Fall auf
Der Geschäftsführer soll laut Anklage einen Angestellten erfunden und bezahlt haben. In Wirklichkeit war der Mann als Jäger bei seinem Sohn angestellt. Weiters soll er seinem Sohn großzügige Jahresboni ausbezahlt und sein Haus auf Firmenkosten ausgebaut und ausgestattet haben. Bei einer internen Recherche kam man dem Mann bei der Muttergesellschaft im Salzkammergut schließlich auf die Schliche.

Zitat Icon

Angesichts der immensen Schadenshöhe gehen wir im Falle einer Verurteilung von einer hohen Haftstrafe im zumindest mittleren Bereich des Strafrahmens aus.

Artur Reisenberger, der Anwalt des Unternehmens

Schnell flog alles auf, weil sich zahlreiche Mitarbeiter, die zuvor von dem Geschäftsführer unter Druck gesetzt worden waren, als Zeugen zur Verfügung stellten. Besonders tragisches Detail: Sein Sohn beging im September 2024 Suizid. Der Angeklagte ist nur teilweise geständig. Die Ehefrau des ehemaligen Geschäftsführers verweigert bisher die Aussage.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.11.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
213.965 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
144.042 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
128.696 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2024 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1001 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Mehr Oberösterreich
Bratislava-Coach
Ein Weltstar, der zuletzt sein Lächeln verlor
Krone Plus Logo
Schutz für die Jugend
„Diese Partydrogen, sind alles andere als harmlos“
Brite betrunken
Mit 2,4 Promille auf einem E-Scooter unterwegs
Ex-Chef vor Gericht
„Mitarbeiter“ war in Wirklichkeit privater Jäger
Champions League
LASK gegen Slovan Bratislava ab 21 Uhr LIVE
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf