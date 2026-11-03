„Mitarbeiter“ war in Wirklichkeit privater Jäger

Bis zu zehn Jahre Haft

Das schien ihm aber nicht zu reichen, denn er dürfte dabei auch großzügig in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Der mittlerweile 74-Jährige soll in all den Jahren mehr als vier Millionen Euro abgezweigt haben. Morgen, Mittwoch, muss er sich am Landesgericht Leoben unter anderem wegen Untreue verantworten – Strafrahmen: zwischen einem und zehn Jahre Haft.