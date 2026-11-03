Ein Weltstar, der zuletzt sein Lächeln verlor

„Das ist menschlich“

Die ist beim Zweiten der slowakischen Liga inzwischen jedoch merklich abgeflaut. Ähnlich erging es Touré: Mit den schwächeren Resultaten verschwand auch zunehmend sein Lächeln. Vor Kurzem erklärte er zur Situation: „Ich sehe diese positiv. Denn man kann nicht immer oben stehen, mal ist man oben, mal unten – so ist das Leben, das ist menschlich. Das Wichtigste ist, wie man aus so einer Situation herauskommt.“