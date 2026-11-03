Ein Brief hat in Graz für Zündstoff gesorgt

Für Zündstoff sorgte unlängst ein Brief des SV Kainbach-Hönigtal an die Stadt Graz wegen der noch nicht erfolgten Vereinsförderungszusage für das nächste Jahr. Ohne diese war sogar kurz vom Zusperren mit Jahreswechsel die Rede. Was hat sich seitdem getan? „Wir haben mit dem Brief viele wachgerüttelt, die Zusage für die 30.000 Euro haben wir aber noch immer nicht. Die politisch Verantwortlichen schieben sich das Thema gegenseitig zu, die Finanzlage der Stadt ist eben volatil. Über uns schwebt ein Damoklesschwert“, sagt Kainbach-Obmann Johannes Tunner.