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Schwächste Hinrunde

Bundesliga-Coach sicher: „WAC wird nicht Letzter!“

Fußball National
03.11.2026 08:57
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Trotz des späten Ausgleichs zum 1:1 von Sturm gab der Auftritt dem Bundesliga-Schlusslicht WAC Auftrieb. „Es war ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Trainer Manfred Schmid. Obwohl die Wolfsberger die mit Abstand schwächste Hinrunde seit der Zwölferliga hinter sich haben. Sturm-Coach Ingolitsch legt sich trotzdem fest: „WAC wird nicht Letzter!“

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Das bittere Ende beim 1:1 im Heimspiel gegen Sturm passt zur Saison des WAC – durch einen Handelfer von Diakite in Minute 95 ließen sich die Lavanttaler die Butter vom Brot nehmen. Und sind damit weiter das Schlusslicht der Bundesliga. „Davor hätten wir den Ball zweimal klären können, dann kommt es gar nicht zu der Situation“, hadert Wolfsberg-Trainer Manfred Schmid, obwohl es den ersten Punkt nach sechs Abfuhren in Folge gab.

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