Bundesliga-Coach sicher: „WAC wird nicht Letzter!“

Das bittere Ende beim 1:1 im Heimspiel gegen Sturm passt zur Saison des WAC – durch einen Handelfer von Diakite in Minute 95 ließen sich die Lavanttaler die Butter vom Brot nehmen. Und sind damit weiter das Schlusslicht der Bundesliga. „Davor hätten wir den Ball zweimal klären können, dann kommt es gar nicht zu der Situation“, hadert Wolfsberg-Trainer Manfred Schmid, obwohl es den ersten Punkt nach sechs Abfuhren in Folge gab.