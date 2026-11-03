Bundesliga-Coach sicher: „WAC wird nicht Letzter!“

Trotz des späten Ausgleichs zum 1:1 von Sturm gab der Auftritt dem Bundesliga-Schlusslicht WAC Auftrieb. „Es war ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Trainer Manfred Schmid. Obwohl die Wolfsberger die mit Abstand schwächste Hinrunde seit der Zwölferliga hinter sich haben. Sturm-Coach Ingolitsch legt sich trotzdem fest: „WAC wird nicht Letzter!“
Das bittere Ende beim 1:1 im Heimspiel gegen Sturm passt zur Saison des WAC – durch einen Handelfer von Diakite in Minute 95 ließen sich die Lavanttaler die Butter vom Brot nehmen. Und sind damit weiter das Schlusslicht der Bundesliga. „Davor hätten wir den Ball zweimal klären können, dann kommt es gar nicht zu der Situation“, hadert Wolfsberg-Trainer Manfred Schmid, obwohl es den ersten Punkt nach sechs Abfuhren in Folge gab.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.