Meister Hartberg legt sich mit dem Weltverband an!

Sportlich läuft es für Volleyball-Klub Hartberg in den letzten Jahren gut. Der erste Meistertitel der Geschichte sowie der zweimalige Gewinn des Supercups waren die vorerst größten Erfolge. Doch jetzt legen sich die Oststeirer mit dem Weltverband an. Aus einem bestimmten Grund. Der Klub hat jedenfalls namhafte Unterstützung.
Sportlich läuft es für Hartberg gut. Am Samstag gewann der Volleyball-Meister die Neuauflage der Finalserie gegen Ried daheim deutlich mit 3:0. Am Donnerstag wartet in der zweiten Quali-Runde zur Champions League im Hinspiel auswärts Kaposvar. Doch über dem europäischen Himmel breiten sich dunkle Wolken aus.
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