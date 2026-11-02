Dream Job: Mountain Lodge Owner? Here, It Can Come True

The peaks are already completely covered in fresh snow, and the white flakes are venturing further and further down into the valley. It’s clear—hiking season is over. And with that, as happens every year, the search for tenants or mountain hut operators enters its next phase. “We currently have three vacant huts. A new tenant is in the final stages of being hired for the Hofalm,” reports Thomas Poltura, regional chairman for Upper Austria at the Alpine Club.