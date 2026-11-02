Reality Is Often Too Harsh
Dream Job: Mountain Lodge Owner? Here, It Can Come True
Mountain hut owner—to many Austrians, it sounds like a dream job. But why does this dream so rarely become a reality, and why is the Alpine Club once again looking for tenants? The chairman knows that the job is often romanticized and reveals what’s next for the Sepp Huber Hut on the Kasberg and the Sonnalm.
The peaks are already completely covered in fresh snow, and the white flakes are venturing further and further down into the valley. It’s clear—hiking season is over. And with that, as happens every year, the search for tenants or mountain hut operators enters its next phase. “We currently have three vacant huts. A new tenant is in the final stages of being hired for the Hofalm,” reports Thomas Poltura, regional chairman for Upper Austria at the Alpine Club.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.