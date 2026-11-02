Meghans Vater wurde in Demenz-Pflegeheim verlegt

Gegen den Vater der Herzogin wird inzwischen nicht nur auf den Philippinen, sondern auch in Mexiko wegen des mutmaßlichen Besitzes von Kindesmissbrauchs-Material ermittelt. Nachdem sein Sohn Thomas Markle Jr. in dessen ehemaligem Haus in Cebu City vier Kisten mit entsprechendem Material entdeckt haben soll, wurde laut einem Bericht der „Daily Mail“ am Wochenende auch in einem Lagerraum in Mexiko belastendes Material gefunden. Daraufhin sei das FBI eingeschaltet worden. Doch eine Befragung von Herzogin Meghans Vater könnte schwierig werden.