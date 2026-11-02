Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FBI ausgetrickst?

Meghans Vater wurde in Demenz-Pflegeheim verlegt

Royals
02.11.2026 11:13
Thomas Markle, gegen den in den vergangenen Woche schwere Vorwürfe bekannt wurden, ist Berichten ...
Thomas Markle, gegen den in den vergangenen Woche schwere Vorwürfe bekannt wurden, ist Berichten zufolge von seiner Tochter Samantha in einem Pflegeheim für Demenzkranke untergebracht worden.(Bild: PPS/www.PPS.at)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Thomas Markle (82), der Vater von Herzogin Meghan, ist erstmals seit schweren Missbrauchsvorwürfen wieder öffentlich gesehen worden. Im Rollstuhl nach der Amputation seines linken Beins wurde er aus einer Rehabilitationsklinik in Florida in eine Pflegeeinrichtung für Demenzkranke verlegt. Auch Meghans Halbschwester Samantha war vor Ort.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Gegen den Vater der Herzogin wird inzwischen nicht nur auf den Philippinen, sondern auch in Mexiko wegen des mutmaßlichen Besitzes von Kindesmissbrauchs-Material ermittelt. Nachdem sein Sohn Thomas Markle Jr. in dessen ehemaligem Haus in Cebu City vier Kisten mit entsprechendem Material entdeckt haben soll, wurde laut einem Bericht der „Daily Mail“ am Wochenende auch in einem Lagerraum in Mexiko belastendes Material gefunden. Daraufhin sei das FBI eingeschaltet worden. Doch eine Befragung von Herzogin Meghans Vater könnte schwierig werden.

Anwalt: Verhör könnte angefochten werden
Markle, bei dem Berichten zufolge vor rund zwei Wochen Demenz diagnostiziert wurde, weist sämtliche Vorwürfe zurück und könnte auch in Zukunft schweigen: Ein Anwalt äußerte gegenüber der „Daily Mail“ die Vermutung, dass die Verlegung Markles aus der Rehabilitationsklinik, in der er nach einer Beinamputation behandelt wurde, in ein Pflegeheim für Demenzkranke dazu führen könnte, dass der 82-Jährige nicht mehr befragt werden kann.

Gegen Herzogin Meghans Vater Thomas Markle werden schwere Vorwürfe erhoben. Er lebt nun in einem ...
Gegen Herzogin Meghans Vater Thomas Markle werden schwere Vorwürfe erhoben. Er lebt nun in einem Demenzheim und kann möglicherweise nicht mehr befragt werden.(Bild: Krone-Collage/APA/Jonathan Brady / POOL / AFP, PPS/www.PPS.at)

„Man kann nicht einfach in eine Einrichtung für Menschen mit Gedächtnisstörungen gehen und dort ein Verhör durchführen. Jeder kompetente Anwalt könnte ein solches Verhör anfechten und für unzulässig erklären lassen. Das weiß auch das FBI“, sagte der US-Anwalt Spencer Kuvin gegenüber der Zeitung.

Markles Ex-Frau erhob bereits früh schwere Vorwürfe
Die Vorwürfe gegen den pensionierten Hollywood-Lichttechniker reichen mehrere Jahre zurück. Bereits im Jänner 2019 soll ein Schreiben von Thomas Markles erster Ehefrau, Roslyn Loveless, die britische Polizei erreicht haben. Darin äußerte sie den Verdacht, ihr Ex-Mann könne pädophile Neigungen haben. Adressiert gewesen sein soll der Brief an jene Spezialeinheit, die für Bedrohungen gegen die britische Königsfamilie, darunter Stalking- und Terrorfälle, zuständig ist.

Lesen Sie auch:
Herzogin Meghan soll im letzten Jahr ihrem Vater einen allerletzten Brief geschrieben und ihn ...
Brach Kontakt ab
Meghan konfrontierte Vater mit Missbrauchsvorwurf
25.10.2026
Das könnte ihm drohen
Polizei durchsucht jetzt Laptop von Meghans Vater
25.10.2026
Neue Vorwürfe
Brisanter Fund in Meghans Familien-Drama
30.10.2026

Wie Herzogin Meghan nach Bekanntwerden der aktuellen Vorwürfe erklärte, sei ihr das Schreiben damals übergeben worden. Dies sei auch einer der Gründe gewesen, warum sie ihren Kindern keinen Kontakt zu ihrem Großvater erlaubt habe.

Wirbel um Rat von Meghans Personenschützer
Berichten zufolge soll Meghan bereits 2019 erwogen haben, mit den Vorwürfen an die Öffentlichkeit zu gehen. Ihr damaliger Personenschützer habe ihr jedoch davon abgeraten. Stattdessen soll er ihr versichert haben: „Überlassen Sie das uns, wir werden der Sache nachgehen.“ Dies dürfte aber nie erfolgt sein. Die britischen Behörden versuchen derzeit offenbar, den damaligen Leibwächter ausfindig zu machen, um die Sache zu klären. 

Herzogin Meghan und Prinz Harry leben nach Jahren in den USA seit diesem Jahr mit ihren Kindern ...
Herzogin Meghan und Prinz Harry leben nach Jahren in den USA seit diesem Jahr mit ihren Kindern Archie (im Bild als Baby) und Lilibet in Großbritannien.(Bild: Viennareport)

Neustart in Großbritannien
Nach Jahren in den USA wagt Prinz Harry seit Ende August mit seiner Familie einen Neustart in Großbritannien. Der Royal, der seit 2018 mit Ex-„Suits“-Star Meghan Markle verheiratet ist, war 2020 gemeinsam mit seiner Frau und Sohn Archie ausgewandert. Ende August folgte die überraschende Rückkehr. Prinz Archie und seine in den USA geborene Schwester Prinzessin Lilibet besuchen nun eine britische Volksschule. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
02.11.2026 11:13
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
211.977 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
118.932 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
112.702 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2066 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1869 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1514 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Royals
FBI ausgetrickst?
Meghans Vater wurde in Demenz-Pflegeheim verlegt
Halloween-Überraschung
Zuckersüßes Foto von Louis sorgt für Begeisterung
Auf Karibik-Reise
König Charles im Regen: „Mir wächst gleich Kresse“
Umzug nach Dänemark
Königin Mary fühlte sich einsam und ausgeschlossen
Neue Vorwürfe
Brisanter Fund in Meghans Familien-Drama
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf