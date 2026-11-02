Mann stürzt vor den Augen seiner Gattin in den Tod

Ein tödliches Unglück ereignete sich am Samstagnachmittag im Bregenzerwald: Ein 60-jähriger Wanderer verlor beim Abstieg von der Höferspitze den Halt und stürzte in weiterer Folge vor den Augen seiner Gattin rund 200 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.