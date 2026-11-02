Mann stürzt vor den Augen seiner Gattin in den Tod

Ein tödliches Unglück ereignete sich am Samstagnachmittag im Bregenzerwald: Ein 60-jähriger Wanderer verlor beim Abstieg von der Höferspitze den Halt und stürzte in weiterer Folge vor den Augen seiner Gattin rund 200 Meter über felsdurchsetztes Gelände ab. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Der österreichische Alpinist befand sich gegen 13.30 Uhr nach einer Gipfelrast auf der Höferspitze auf 2131 Metern Seehöhe gemeinsam mit seiner Frau auf dem Rückweg in Richtung Passhöhe.
Beim Marsch über den Höferkamm kam der Mann ohne Fremdverschulden zu Sturz, rutschte ab und stürzte rund 150 bis 200 Meter tief durch felsiges Terrain in einen Geländegraben ab.
Tödlich verunglückt
Der Alpinist zog sich beim Absturz tödliche Verletzungen zu, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Seine unter Schock stehende Ehefrau wurde vom Rettungshubschrauber C8 aufgenommen und ins Tal geflogen, wo sie von der Bergrettung betreut wurde.
Der Leichnam ihres Gatten wurde vom Polizeihubschrauber „Libelle“ geborgen und ins Tal gebracht.
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