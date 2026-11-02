Trump setzt auf Diplomatie: Ölpreise fallen

Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im Jänner 110 US-Dollar (rund 98 Euro) und damit rund drei Prozent weniger als am Freitag (rund 116 US-Dollar). Trump will der Diplomatie mit dem Iran einem Bericht des Nachrichtenportals „Axios“ zufolge mehr Zeit geben, bevor er nach den US-Zwischenwahlen in dieser Woche möglicherweise neue Angriffe anordnet. Der US-Präsident habe dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu seine Präferenz für eine diplomatische Lösung in einem Telefonat mitgeteilt, heißt es.