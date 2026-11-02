Abwärtstrend verfestigt sich: 390.000 ohne Job

AMS-Chefin: „Konjunkturaufschwung ist noch nicht stark genug“

„In Branchen mit höherem Frauenanteil (Handel und Gesundheit) sehen wir Steigerungen und in Branchen mit höherem Männeranteil einen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Zusammenfassend kann man sagen: Noch ist der Konjunkturaufschwung nicht stark genug, um die Arbeitslosigkeit in Österreich zu senken“, so Draxl.