Forsthaus-Geri wurde brutal zusammengeschlagen

Schock für „Forsthaus Rampensau“-Star Geri: Der Ex-Freund von Lisa wurde am Wochenende brutal zusammengeschlagen. Wie er in seiner Instagram-Story schrieb, musste er „sogar reanimiert“ werden.
„Leider wurde ich gestern zusammengeschlagen und musste deshalb in der Nacht ins Krankenhaus“, schrieb Geri, der auch als Rapper unter dem Namen Caprisohnn bekannt ist, in einer ersten Nachricht in seinen Instagram-Storys.
Es gehe ihm „den Umständen entsprechend einigermaßen“, gab er aber Entwarnung, habe aber „momentan keine Kraft, das Statement zu veröffentlichen“.
Geri teilt schockierende Details
In einem weiteren Posting in seinen Instagram-Storys schilderte Geri schließlich, wie dramatisch der Vorfall, der sich am Wochenende ereignet hatte, tatsächlich gewesen war.
„Ja, es stimmt, ich wurde gestern gemeinsam mit einem guten Freund zusammengeschlagen. Ich musste sogar reanimiert werden und hatte ein CT vom Kopf“, erklärte der Ex von Lisa Gärtler. „Zum Glück ist bei meinem Kopf alles in Ordnung.“
Er sei „momentan noch ziemlich angeschlagen“, fuhr der 27-Jährige fort, „aber ich möchte mich von Herzen bei euch allen für die vielen Nachrichten und Genesungswünsche bedanken. Danke, dass ihr an mich denkt.“
Trennung von Lisa
Erst Ende letzter Woche machten Lisa und Geri, die derzeit im „Forsthaus Rampensau“ zu sehen sind, ihre Trennung bekannt.
Das Liebes-Aus sei „aus dem Nichts“ gekommen, erklärte die „Teenager werden Mütter“-Bekanntheit unter Tränen. Auch Geri bestätigte auf Instagram, dass er und Lisa nicht länger ein Paar seien.
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