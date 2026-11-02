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„Wurde reanimiert“

Forsthaus-Geri wurde brutal zusammengeschlagen

Stars & Society
02.11.2026 09:26
Geri mit nunmehr Ex-Freundin Lisa beim Einzug ins „Forsthaus Rampensau“. In seiner ...
Geri mit nunmehr Ex-Freundin Lisa beim Einzug ins „Forsthaus Rampensau“. In seiner Instagram-Story schilderte der 27-Jährige nun, dass er am Wochenende brutal zusammengeschlagen wurde.(Bild: ATV/Bernhard Eder)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Schock für „Forsthaus Rampensau“-Star Geri: Der Ex-Freund von Lisa wurde am Wochenende brutal zusammengeschlagen. Wie er in seiner Instagram-Story schrieb, musste er „sogar reanimiert“ werden. 

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„Leider wurde ich gestern zusammengeschlagen und musste deshalb in der Nacht ins Krankenhaus“, schrieb Geri, der auch als Rapper unter dem Namen Caprisohnn bekannt ist, in einer ersten Nachricht in seinen Instagram-Storys.

Es gehe ihm „den Umständen entsprechend einigermaßen“, gab er aber Entwarnung, habe aber „momentan keine Kraft, das Statement zu veröffentlichen“.

Mit dieser Nachricht schockierte Geri seine Fans.
Mit dieser Nachricht schockierte Geri seine Fans.(Bild: instagram.com/caprisohnn_)

Geri teilt schockierende Details
In einem weiteren Posting in seinen Instagram-Storys schilderte Geri schließlich, wie dramatisch der Vorfall, der sich am Wochenende ereignet hatte, tatsächlich gewesen war.

„Ja, es stimmt, ich wurde gestern gemeinsam mit einem guten Freund zusammengeschlagen. Ich musste sogar reanimiert werden und hatte ein CT vom Kopf“, erklärte der Ex von Lisa Gärtler.  „Zum Glück ist bei meinem Kopf alles in Ordnung.“

Der „Forsthaus Rampensau“-Star erklärte, dass er sogar „reanimiert“ werden musste.
Der „Forsthaus Rampensau“-Star erklärte, dass er sogar „reanimiert“ werden musste.(Bild: instagram.com/caprisohnn_)

Er sei „momentan noch ziemlich angeschlagen“, fuhr der 27-Jährige fort, „aber ich möchte mich von Herzen bei euch allen für die vielen Nachrichten und Genesungswünsche bedanken. Danke, dass ihr an mich denkt.“

Trennung von Lisa
Erst Ende letzter Woche machten Lisa und Geri, die derzeit im „Forsthaus Rampensau“ zu sehen sind, ihre Trennung bekannt.

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