Auch Vögel können von Art Jetlag betroffen sein

„Es ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Milliarden von Zugvögeln sich nach der Sonne orientieren und sich dabei auf ihre inneren Uhren verlassen, die still vor sich hin ticken, und dass Fehler in diesen Uhren dazu führen können, dass sie geringfügig vom Kurs abweichen“, sagte Forschungsleiter Patrick Lewin. Trotz der Kursänderung legten die Tiere aber keine großen Umwege zurück. Das Forschungsteam führt das darauf zurück, dass die Tiere im Laufe des Flugs ihre Position vermutlich immer wieder neu bewerten und anpassen würden. Auf einem tausend Kilometer langen Flug bei durchschnittlich sieben Grad Abweichung würden nur ungefähr fünf zusätzliche Flugstunden anfallen.