9 Insassen sterben bei Flugzeugcrash in Florida

Trump hob rund eine Stunde vor Unglück in West Palm Beach ab

Die Absturzstelle liegt nur wenige Kilometer vom Flughafen von West Palm Beach entfernt, der Anfang des Jahres nach Präsident Donald Trump umbenannt wurde. Trump hielt sich laut CNN am Morgen noch in West Palm Beach auf, etwas mehr als eine Stunde vor dem Absturz habe er den Flughafen mit dem Präsidentenflugzeug Air Force One verlassen. Der Absturzort an der Ostküste der USA liegt nicht weit entfernt von Trumps Privatresidenz Mar-a-Lago.