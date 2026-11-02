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„Krone“-Konzert

Rocklegenden Scorpions und Europe kommen nach Wien

Musik
02.11.2026 11:00
Rock‘n‘Roll ohne Ablaufdatum – die legendären Scorpions kommen 2027 wieder einmal in die Wiener ...
Rock‘n‘Roll ohne Ablaufdatum – die legendären Scorpions kommen 2027 wieder einmal in die Wiener Stadthalle.(Bild: Frank C.Duennhaupt2019)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Das kommende Konzertjahr nimmt langsam seine Formen an. Am 15. Juni holt die „Krone“ gleich zwei kultige Rockbands in die Wiener Stadthalle – die legendären Scorpions und die nicht minder genialen Europe aus Schweden. Ein Feuerwerk an großen Songs und unvergessenen Momenten ist garantiert – die Karten gibt es dafür schon diese Woche.

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kmm

Man kann hier durchaus von einer kleinen Sensation sprechen - erstmals seit 1993 (!) werden die deutschen Kultrocker Scorpions kommendes Jahr für ein Konzert wieder einmal in der Wiener Stadthalle vorstellig. Mehr als 50 Jahre sind vergangen, seit Klaus Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs als junge Musiker mit ihren Gitarren und Verstärkern die Straßen von Hannover durchstreiften. Seither haben sich die Scorpions zu einer der erfolgreichsten Rockbands Europas entwickelt und mehr als 100 Millionen Alben verkauft. Ausgezeichnet mit zahlreichen Silber-, Gold- und Platin-Awards, touren sie immer noch durch die Weltgeschichte und begeistern mit ihren Live-Shows.

Wie gut im Saft die Schweden-Rocker von Europe stehen, haben sie erst vor wenigen Tagen bei einem mitreißenden Auftritt im Wiener Gasometer bewiesen, wo Joey Tempest und Co. das Kultalbum „The Final Countdown“ zum 40-Jahre-Jubiläum vollständig gespielt und mit einem mitreißendem Best-Of-Set ausstaffiert haben. Bei Europe begann alles in einem Vorort von Stockholm in Schweden, wo sie einen Rockband-Wettbewerb gewannen. Der Preis war ein Plattenvertag und ihr Debütalbum „Europe“ aus dem Jahr 1983 fand bei Jugendlichen in Schweden und Japan sofort Anklang. Mit ihrem dritten Album „The Final Countdown“ starteten sie international durch und der gleichnamige Song entwickelte sich zu einer weltweiten Rockhymne, die bis heute Generationen begeistert. Nun kommen Europe als „Very Special Guest“ der Scorpions wieder nach Wien.

Europe haben erst unlängst im Wiener Gasometer unter Beweis gestellt, dass Rock‘n‘Roll so gut ...
Europe haben erst unlängst im Wiener Gasometer unter Beweis gestellt, dass Rock‘n‘Roll so gut altert wie Wein.(Bild: Andy Ford)

Karten-Vorverkaufsstart
Am 15. Juni 2027 kommen beide in die Wiener Stadthalle und werden eine garantiert unvergessliche Show mit allen großen Songs aus der reichhaltigen Vergangenheit beider Acts auf die Beine stellen. Unter www.oeticket.com startet der Vorverkauf für das Top-Event am Freitag, 6. November, 11 Uhr. Diesen Termin sollten Rockfans nicht verpassen!

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