Rocklegenden Scorpions und Europe kommen nach Wien

Wie gut im Saft die Schweden-Rocker von Europe stehen, haben sie erst vor wenigen Tagen bei einem mitreißenden Auftritt im Wiener Gasometer bewiesen, wo Joey Tempest und Co. das Kultalbum „The Final Countdown“ zum 40-Jahre-Jubiläum vollständig gespielt und mit einem mitreißendem Best-Of-Set ausstaffiert haben. Bei Europe begann alles in einem Vorort von Stockholm in Schweden, wo sie einen Rockband-Wettbewerb gewannen. Der Preis war ein Plattenvertag und ihr Debütalbum „Europe“ aus dem Jahr 1983 fand bei Jugendlichen in Schweden und Japan sofort Anklang. Mit ihrem dritten Album „The Final Countdown“ starteten sie international durch und der gleichnamige Song entwickelte sich zu einer weltweiten Rockhymne, die bis heute Generationen begeistert. Nun kommen Europe als „Very Special Guest“ der Scorpions wieder nach Wien.