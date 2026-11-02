Rocklegenden Scorpions und Europe kommen nach Wien

Das kommende Konzertjahr nimmt langsam seine Formen an. Am 15. Juni holt die „Krone“ gleich zwei kultige Rockbands in die Wiener Stadthalle – die legendären Scorpions und die nicht minder genialen Europe aus Schweden. Ein Feuerwerk an großen Songs und unvergessenen Momenten ist garantiert – die Karten gibt es dafür schon diese Woche.
Man kann hier durchaus von einer kleinen Sensation sprechen - erstmals seit 1993 (!) werden die deutschen Kultrocker Scorpions kommendes Jahr für ein Konzert wieder einmal in der Wiener Stadthalle vorstellig. Mehr als 50 Jahre sind vergangen, seit Klaus Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs als junge Musiker mit ihren Gitarren und Verstärkern die Straßen von Hannover durchstreiften. Seither haben sich die Scorpions zu einer der erfolgreichsten Rockbands Europas entwickelt und mehr als 100 Millionen Alben verkauft. Ausgezeichnet mit zahlreichen Silber-, Gold- und Platin-Awards, touren sie immer noch durch die Weltgeschichte und begeistern mit ihren Live-Shows.
Wie gut im Saft die Schweden-Rocker von Europe stehen, haben sie erst vor wenigen Tagen bei einem mitreißenden Auftritt im Wiener Gasometer bewiesen, wo Joey Tempest und Co. das Kultalbum „The Final Countdown“ zum 40-Jahre-Jubiläum vollständig gespielt und mit einem mitreißendem Best-Of-Set ausstaffiert haben. Bei Europe begann alles in einem Vorort von Stockholm in Schweden, wo sie einen Rockband-Wettbewerb gewannen. Der Preis war ein Plattenvertag und ihr Debütalbum „Europe“ aus dem Jahr 1983 fand bei Jugendlichen in Schweden und Japan sofort Anklang. Mit ihrem dritten Album „The Final Countdown“ starteten sie international durch und der gleichnamige Song entwickelte sich zu einer weltweiten Rockhymne, die bis heute Generationen begeistert. Nun kommen Europe als „Very Special Guest“ der Scorpions wieder nach Wien.
Karten-Vorverkaufsstart
Am 15. Juni 2027 kommen beide in die Wiener Stadthalle und werden eine garantiert unvergessliche Show mit allen großen Songs aus der reichhaltigen Vergangenheit beider Acts auf die Beine stellen. Unter www.oeticket.com startet der Vorverkauf für das Top-Event am Freitag, 6. November, 11 Uhr. Diesen Termin sollten Rockfans nicht verpassen!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.